An ninh mạng chuyển từ gánh nặng chi phí thành năng lực quản trị doanh nghiệp

(VTC News) -

Chuyển đổi số gắn liền với an toàn số

Quá trình chuyển đổi số thời gian qua cho thấy công nghệ mang lại đòn bẩy lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), nâng năng lực cạnh tranh trên thị trường. Nhờ đó, một đơn vị với quy mô vài chục nhân sự hoàn toàn có thể tiếp cận thị trường rộng hơn, tối ưu quy trình vận hành và ứng dụng AI để gia tăng năng suất.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào nền tảng số, dữ liệu và các giao dịch trực tuyến cũng khiến nhóm doanh nghiệp này đối mặt với nhiều rủi ro về an toàn số. Với nguồn lực tài chính và nhân sự chuyên trách còn hạn chế, việc xây dựng năng lực phòng vệ đang là thách thức đối với nhiều SME.

Các doanh nghiệp SME cần chú trọng tới an toàn thông tin dữ liệu. (Ảnh: AI)

Đánh giá về thực trạng này trong phần khai mạc diễn đàn “Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” (diễn ra chiều 21/8 tại Đà Nẵng), ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng chuyển đổi số và an toàn số phải đi cùng với nhau.

“Doanh nghiệp không thể chỉ quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ một cách ngây thơ, mà phải đồng thời nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống, dữ liệu và hoạt động kinh doanh. An toàn số không nên nhìn nhận đơn thuần là vấn đề kỹ thuật, mà trước hết là vấn đề quản trị và là yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số”, ông Vinh nhận định.

Một thách thức lớn đối với SME hiện nay là nguồn lực dành cho an ninh mạng còn hạn chế, khiến việc đầu tư các hệ thống bảo mật quy mô lớn trở nên khó khăn. Nhiều doanh nghiệp có thể gặp trở ngại khi phải dành nguồn lực cho thiết bị, giải pháp hoặc nhân sự chuyên trách về an ninh mạng. Tuy nhiên, các chuyên gia tại diễn đàn khẳng định việc sở hữu công cụ bảo mật không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã có năng lực bảo vệ thực sự.

Phân tích sâu hơn về vấn đề này, Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), nhấn mạnh doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy “có giải pháp bảo mật” sang “có năng lực bảo vệ thực sự”.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục A05 nhấn mạnh an ninh mạng đã trở thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Việc đầu tư phần mềm nhưng không cập nhật, có bản sao lưu dữ liệu nhưng chưa từng thử nghiệm khôi phục, hay ban hành quy trình nhưng nhân sự không biết cách xử lý khi xảy ra sự cố đều khiến hệ thống có thể gặp khó khăn trong việc ứng phó với rủi ro thực tế.

Theo ông, kinh tế số “là nền kinh tế của niềm tin”. Khách hàng và đối tác lựa chọn doanh nghiệp mà họ tin tưởng. Khi doanh nghiệp bảo vệ tốt dữ liệu, tài khoản, giao dịch và có khả năng phục hồi nhanh, an ninh mạng không còn là chi phí tuân thủ, mà trở thành năng lực cạnh tranh, đồng thời góp phần nâng cao khả năng tự lực, tự cường và mở rộng không gian phát triển.

Lời giải thực tế cho bài toán nguồn lực hạn chế

Để hỗ trợ doanh nghiệp tránh tình trạng đầu tư dàn trải, diễn đàn tại Đà Nẵng đã chính thức ra mắt “Cẩm nang An ninh mạng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Tài liệu này định hình lại phương thức phòng thủ cho SME theo hướng thực chất, dễ áp dụng và phù hợp với nguồn lực thực tế.

Các vụ tấn công an ninh mạng nhắm tới doanh nghiệp Việt ngày càng nhiều. (Ảnh: Thu Uyên)

Thay vì triển khai các dự án phức tạp, doanh nghiệp có thể xây dựng nền tảng an toàn từ các khâu cốt lõi như kiểm soát và phân quyền chặt chẽ các tài khoản quản trị, thiết lập cơ chế sao lưu và thử khôi phục dữ liệu, áp dụng quy trình xác minh độc lập đối với các giao dịch tài chính và nâng cao nhận thức của người lao động về các nguy cơ phổ biến.

An toàn số không đo đếm bằng số lượng phần mềm được mua sắm, mà thể hiện ở khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp trước các sự cố mạng. Khi người đứng đầu doanh nghiệp coi an ninh mạng là một trụ cột quản trị rủi ro, sự an toàn sẽ góp phần bảo vệ tài sản và tạo dựng niềm tin để doanh nghiệp tự tin mở rộng kinh doanh trong kỷ nguyên số.