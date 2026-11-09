Ăn những loại rau củ quả này, bạn nạp nhiều calo chẳng kém ăn cơm trắng

(VTC News) -

Nhiều người cho rằng chỉ cần trong bữa cơm có các món ăn kèm như ngô xào trứng, bí đỏ hấp hay khoai tây hầm là đã đủ lượng rau xanh cần thiết trong ngày. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Kao Min-min (Đài Loan, Trung Quốc) chỉ ra rằng những thực phẩm này không thể thay thế hoàn toàn rau xanh và làm tăng mạnh lượng calo từ tinh bột.

Đặc biệt, dù ngô, bí đỏ và khoai tây thường xuất hiện trong phần món ăn kèm nhưng xét theo nguyên tắc phân bổ khẩu phần dinh dưỡng, chúng thực chất thuộc nhóm ngũ cốc nguyên hạt, tương tự như cơm trắng.

Do đó, khi có những món này trong hộp cơm, bạn vẫn nên bổ sung một phần rau xanh và giảm lượng cơm tương ứng để đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng hơn.

Trên trang Facebook cá nhân, chuyên gia Kao Min-min lưu ý rằng ngoài ngô, bí đỏ và khoai tây, thì khoai lang, khoai môn và các loại đậu (như đậu đỏ, đậu xanh, đậu lima, đậu Hà Lan) cũng là những thực phẩm thường bị mọi người phân loại sai.

Bên cạnh đó, hạt dẻ, củ năng, hạt sen, củ mài và củ sen cũng được xếp vào nhóm ngũ cốc nguyên hạt. Điều này không có nghĩa là bạn không nên ăn chúng; ngược lại, bạn có thể sử dụng các loại thực phẩm này để thay thế cho tinh bột chính, giúp thực đơn hàng ngày trở nên đa dạng hơn.

Ngô, bí đỏ và khoai tây cũng giống như cơm trắng, đều được xếp vào nhóm thực phẩm cung cấp tinh bột. (Ảnh: Pexels)

Bà cũng cho biết thêm, mỗi loại thực phẩm đều có đặc điểm dinh dưỡng riêng. Chẳng hạn, khoai lang chứa nhiều chất xơ, trong khi bí đỏ lại giàu beta-carotene. Bạn có thể lựa chọn các loại thực phẩm này tùy theo sở thích cá nhân để thay thế một phần cơm trắng hoặc mì, thay vì luôn coi cơm trắng là nguồn tinh bột duy nhất trong mọi bữa ăn.

Về cách cân bằng các bữa ăn hàng ngày, chuyên gia Kao Min-min gợi ý: Nếu muốn ăn nhiều bí đỏ hoặc khoai tây hơn vào bữa trưa, bạn có thể giảm lượng cơm trắng và thêm một phần rau xào. Đối với bữa sáng, bạn có thể chọn khoai lang nướng làm món chính, kết hợp cùng trứng luộc và sữa đậu nành không đường.

Nếu muốn ăn bánh mì nướng, bạn có thể thêm một lượng vừa phải để làm phong phú thêm các lựa chọn cho món chính.

Nếu đang ăn lẩu và muốn thưởng thức cả khoai môn lẫn ngô, bạn có thể giảm bớt lượng miến, thay vào đó là thêm bắp cải, cải thìa hoặc các loại nấm vào khẩu phần ăn; cách này giúp cân bằng giữa nhóm thực phẩm tinh bột (món chính) và lượng rau xanh nạp vào cơ thể.

Chuyên gia Kao Min-min lưu ý rằng, khi chọn món ăn kèm cho hộp cơm hoặc lên kế hoạch cho các bữa ăn hàng ngày, bạn nên cân nhắc xem nguyên liệu đó thuộc nhóm tinh bột hay nhóm rau củ. Từ đó, hãy điều chỉnh lượng tinh bột (như cơm, mì) cho phù hợp, đồng thời đảm bảo bổ sung đủ lượng rau xanh cần thiết.

Việc hiểu rõ cách phân loại dinh dưỡng và nguyên tắc thay thế giữa các loại thực phẩm sẽ giúp bạn thưởng thức đa dạng các món ăn, đồng thời đảm bảo sự cân bằng dinh dưỡng tốt hơn trong mỗi bữa ăn.