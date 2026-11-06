Người tiêu dùng nên chọn bồn chứa nước và bể tự hoại loại gì?

(VTC News) -

Đối với bồn chứa nước và bể tự hoại, vật liệu chế tạo giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm độ bền, khả năng chịu lực và tính ổn định kết cấu trong suốt quá trình sử dụng. Đây cũng là cơ sở để nhựa nguyên sinh HDPE được ứng dụng ngày càng nhiều trong sản xuất các dòng bồn, bể hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng.

Với cấu trúc phân tử ít phân nhánh và độ kết tinh cao, HDPE có ưu thế về độ cứng vững, khả năng chịu lực và duy trì hình dạng dưới tác động của tải trọng.

Bên cạnh độ bền cơ học, HDPE còn có khả năng kháng nhiều loại hóa chất, chống ăn mòn, ít hút ẩm và không bị ăn mòn điện hóa. Những đặc tính này giúp vật liệu thích ứng với môi trường ẩm ướt, đặc biệt là điều kiện tiếp xúc thường xuyên với nước thải sinh hoạt trong bể tự hoại.

Cùng với nguyên liệu, công nghệ sản xuất quyết định cách kết cấu sản phẩm được hình thành. Với bồn nhựa HDPE đúc nguyên khối SONHA ULTRA và bể tự hoại Septic HDPE đúc nguyên khối SONHA NEWGEN, Sơn Hà ứng dụng công nghệ đúc khuôn liền khối (Blow Molding), sử dụng áp suất khí để định hình nhựa đã gia nhiệt theo khuôn. Toàn bộ thân bồn, bể được tạo hình liền khối trong một chu trình sản xuất, không cần hàn ghép các bộ phận riêng biệt.

Ưu thế của công nghệ này nằm ở khả năng tạo ra kết cấu liền mạch, loại bỏ các mối hàn ghép gây rò rỉ hoặc suy giảm độ bền tại các vị trí nối. Nhờ đó, sản phẩm có độ kín và tính đồng nhất kết cấu cao hơn, tăng độ cứng vững của vật liệu.

Bồn chứa nước và bể tự hoại Septic là những sản phẩm gắn với nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngày của người dân, thường được lắp đặt để sử dụng trong nhiều năm.