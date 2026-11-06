Ánh Hồng ra mắt bánh flan bắp và phô mai cho bữa xế của mẹ và bé

(VTC News) -

Mỗi gia đình thường có một vị bánh flan quen mua. Có người thích caramel truyền thống, có người chọn sản phẩm vì kết cấu bánh, cũng có nhà ưu tiên loại mà bé đã ăn quen từ trước.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng đổi sang một hương vị khác lại là cách đơn giản để bữa tráng miệng và những bữa ăn nhẹ bớt lặp lại và trở nên thú vị hơn. Đó là cơ hội mà flan Ánh Hồng hướng đến khi bổ sung hai vị bắp và phô mai bên cạnh dòng caramel.

Trong đợt giới thiệu sản phẩm đầu tháng 11/2026, thương hiệu mang đến ba lựa chọn có điểm nhấn riêng. Flan bắp sử dụng nguyên liệu từ bột bắp ngọt, kết hợp với nền bánh trứng sữa. Flan phô mai có thành phần bột phô mai Cheddar, đem lại hương vị béo thơm hòa quyện.

Với dòng flan caramel, Ánh Hồng vẫn giữ nét đặc trưng của vị truyền thống nhưng cải tiến công thức theo hướng thơm hơn, béo hơn và mềm mịn hơn.

Flan bắp và flan phô mai, hai vị mới của Ánh Hồng.

Khác biệt bắt đầu từ hương vị và kết cấu bánh

Khi thử một chiếc flan, cảm nhận thường đến khá trực tiếp: bánh có mềm mịn không, vị trứng sữa có hài hòa không, độ béo có hợp khẩu vị không. Vì vậy, thay vì chỉ giới thiệu tên vị mới, Ánh Hồng đặt trọng tâm vào trải nghiệm mà người dùng có thể tự cảm nhận.

Vị bắp dành cho những ai thích hương bắp ngọt gần gũi, vị phô mai phù hợp với người muốn thử một sắc thái béo thơm khác, còn caramel vẫn là lựa chọn của người yêu hương vị truyền thống.

Bánh flan Ánh Hồng được làm từ các nguyên liệu như trứng và sữa, riêng vị bắp có sử dụng thêm nguyên liệu bắp ngọt và vị phô mai có sử dụng thêm phô mai Cheddar, quy trình sản xuất áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO và HACCP. Đây là các thông tin để người mua tham khảo bên cạnh việc xem bảng thành phần, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản trên bao bì.

Các sản phẩm bánh flan cần được giữ lạnh ở 5-8°C và đặt đứng trong quá trình bảo quản, theo hướng dẫn của Ánh Hồng. Với các gia đình có trẻ nhỏ, việc lựa chọn khẩu phần phù hợp và bảo quản đúng cách cũng quan trọng không kém việc chọn hương vị. Khi dùng thử, mẹ có thể bắt đầu với vị mà con thấy gần gũi, sau đó thử thêm những lựa chọn khác để biết cả nhà thực sự thích gì.

Bao bì mới giúp việc chọn bánh thú vị hơn

Song song với thay đổi bên trong sản phẩm, Ánh Hồng thiết kế lại hình ảnh trên bao bì. Nhân vật Trứng, Flan, Bắp và Phô mai xuất hiện với nét vẽ vui nhộn với 24 hình ảnh khác nhau trên mỗi lốc bánh flan. Cách thể hiện này giúp sản phẩm dễ nhận diện hơn trên kệ và tạo một điểm thú vị cho trẻ khi chọn bánh cùng mẹ.

Nhân vật Trứng, Flan, Bắp và Phô mai xuất hiện trên các bao bì mới.

Không có một hương vị phù hợp với tất cả mọi người. Gia đình đang dùng flan của thương hiệu khác vẫn có thể giữ lựa chọn quen thuộc, đồng thời thử một lốc Ánh Hồng để so sánh bằng chính cảm nhận của mình. Nếu đã quen caramel, vị bắp hoặc phô mai có thể là điểm bắt đầu. Còn nếu muốn kiểm chứng sự thay đổi của Ánh Hồng, dòng caramel cải tiến cũng đáng để mẹ và bé sử dụng lại.