5 lý do khiến bạn luôn thèm ăn ngọt lúc đêm khuya, không phải do thiếu ý chí

(VTC News) -

Thèm đồ ngọt, bánh quy hay các món ăn vặt vào đêm khuya (dù đã ăn tối) không hẳn chỉ là dấu hiệu của việc ăn quá nhiều hay thiếu khả năng tự kiểm soát! Chuyên gia dinh dưỡng Chang Yu-hsi (Đài Loan, Trung Quốc) chỉ ra rằng cảm giác thèm ăn có thể bị ảnh hưởng bởi sự biến động của lượng đường trong máu, mức độ căng thẳng, chất lượng giấc ngủ và lượng dưỡng chất nạp vào cơ thể.

Tình trạng thiếu ngủ hoặc ăn quá ít trong ngày có thể khiến một người dễ nảy sinh cảm giác thèm ăn vào ban đêm hơn.

Trên trang Facebook cá nhân, chuyên gia Chang Yu-hsi chia sẻ rằng ngay cả khi đã dùng bữa tối, nhiều người vẫn cảm thấy thèm đồ ngọt, đồ ăn vặt hoặc các bữa ăn đêm. Điều này có thể không xuất phát từ việc thiếu ý chí, mà liên quan đến 5 yếu tố sau đây:

Sự biến động lớn của lượng đường trong máu

Việc ăn quá ít trong ngày, bỏ bữa hoặc tiêu thụ quá nhiều tinh bột tinh chế đều dễ khiến lượng đường trong máu biến động. Khi đường huyết giảm đột ngột, não bộ sẽ phát đi tín hiệu “thèm ăn”.

Đặc biệt, khi đường huyết dao động mạnh, cơ thể sẽ khao khát các loại thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo. Do đó, ổn định đường huyết chính là chìa khóa để giảm bớt cảm giác thèm ăn.

Stress làm tăng nồng độ cortisol, từ đó kích thích cảm giác thèm ăn, khiến chúng ta muốn tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều đường, chất béo và calo. (Ảnh: Unsplash)

Căng thẳng quá mức

Căng thẳng có thể làm tăng nồng độ hormone cortisol, từ đó kích thích cảm giác thèm ăn. Khi đó, cơ thể thường đòi hỏi các loại thực phẩm giàu đường, chất béo và calo để tìm kiếm sự giải tỏa tạm thời. Việc kiểm soát căng thẳng có thể giúp hạn chế tình trạng ăn uống do cảm xúc.

Thiếu ngủ

Ngủ không đủ giấc làm ảnh hưởng đến quá trình tiết hormone ghrelin (gây đói) và leptin (gây no), khiến bạn cảm thấy đói hơn và muốn ăn nhiều hơn. Nếu thức khuya và rơi vào trạng thái mệt mỏi, cảm giác thèm ăn sẽ càng trở nên rõ rệt.

Chế độ ăn mất cân bằng và thiếu hụt dưỡng chất

Việc thiếu hụt một số dưỡng chất cụ thể - như magiê, các vitamin nhóm B, tryptophan và sắt - có thể tác động đến tâm trạng và cảm giác thèm ăn, khiến cơ thể luôn trong trạng thái muốn “bù đắp” thêm năng lượng.

Thói quen ăn uống

Ăn quá ít, ăn quá nhanh hoặc thực hiện chế độ ăn kiêng quá khắt khe vào bữa tối có thể đẩy cơ thể vào “trạng thái đói”, dẫn đến nguy cơ ăn quá nhiều vào ban đêm. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, ăn đủ lượng và điều độ sẽ giúp bạn tránh được tình trạng kìm nén cơn đói quá mức - vốn là nguyên nhân khiến cảm giác thèm ăn gia tăng.

Chuyên gia gợi ý rằng nếu muốn giảm cảm giác thèm ăn vào ban đêm, bạn nên đảm bảo bữa tối có đầy đủ dinh dưỡng, bao gồm chất đạm, rau xanh và một lượng tinh bột vừa phải. Ngoài ra, cũng cần lưu ý hạn chế uống cà phê, đồ uống có cồn và các loại đồ uống chứa đường trước khi đi ngủ.

Nếu thực sự cảm thấy đói, bạn không nhất thiết phải cố nhịn; thay vào đó, có thể chọn dùng sữa, sữa đậu nành không đường, chuối, các loại hạt không tẩm gia vị, trứng trà hoặc một phần nhỏ khoai lang. “Cách hiệu quả nhất không phải là cố gắng chịu đựng cơn đói, mà là đảm bảo cơ thể được nạp đủ chất, ăn uống đúng cách và ngủ ngon giấc trong suốt cả ngày”, chuyên gia Chang Yu-hsi chia sẻ.