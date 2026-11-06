Cưới nhau 9 năm, tôi chưa được cầm một đồng tiền nào của chồng.

(VTC News) -

Tôi 34 tuổi, chồng bằng tuổi, chúng tôi có hai con và đã kết hôn được 9 năm. Chồng tôi có công việc đàng hoàng và ổn định, nhưng có một sự thật mà nếu nói ra chắc nhiều người không tin. Suốt 9 năm chung sống, anh chưa từng đưa cho tôi một đồng nào để chi tiêu, nuôi con hay lo toan việc gia đình.

Tôi không biết chính xác mỗi tháng chồng kiếm được bao nhiêu tiền. Anh chỉ nói thu nhập của mình thấp hơn tôi, chưa đến 20 triệu đồng. Còn tôi hiện kiếm được khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Trước đây lương tôi cũng thấp lắm nhưng vì nuôi con nên buộc phải cố gắng để kiếm thêm. Để có mức thu nhập hiện tại, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều, từ việc làm thêm ngoài giờ đến nâng cao năng lực bản thân. Có những giai đoạn vừa chăm con nhỏ vừa làm việc đến khuya, tôi không có thời gian nghỉ ngơi.

Tôi mệt mỏi không chỉ vì phải kiếm tiền, mà thấy buồn vì trong suốt những năm tháng ấy luôn có cảm giác đang sống một mình trong cuộc hôn nhân có hai người.

Tôi luôn có cảm giác đang sống một mình trong cuộc hôn nhân có hai người.

Chúng tôi cưới nhau khi còn trẻ, bố mẹ tôi thương con gái nên cho hai vợ chồng ở trong căn hộ chung cư cũ của gia đình. Căn hộ khá nhỏ, không gian sinh hoạt chật chội khi có thêm hai đứa trẻ, nhưng ít nhất chúng tôi không phải lo tiền thuê nhà mỗi tháng. Bố mẹ tôi không sang tên căn hộ cho vợ chồng bởi đó là phần tài sản dưỡng già của ông bà sau này.

Tôi chưa bao giờ coi việc được bố mẹ cho ở nhờ là điều gì to tát để kể công với chồng. Tôi chỉ nghĩ vợ chồng trẻ có chỗ ở ổn định là may mắn, từ đó cùng nhau cố gắng xây dựng cuộc sống tốt hơn.

Thế nhưng, càng sống lâu tôi càng nhận ra dường như chồng đã mặc nhiên coi mọi thứ trong gia đình nhỏ này là trách nhiệm của tôi.

Tiền ăn uống, điện nước, sinh hoạt, tiền học của các con, quần áo, thuốc men, những khoản phát sinh khi con ốm đau hay cần mua sắm thứ gì, gần như đều do tôi chi trả. Những khoản lớn hơn như học phí, tiền đóng góp ở trường, mua sắm đồ dùng cho con cũng vậy. Từ lâu tôi đã không còn nói với chồng về các khoản chi nữa vì đằng nào cũng là tôi trả.

Có lẽ nhiều người sẽ không tin rằng từ khi lấy nhau đến nay, tôi chưa được cầm một đồng tiền nào của chồng. Hồi mới lấy nhau, anh đã nói mình có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ, giúp đỡ các em còn đi học, mong tôi thông cảm, chịu khó ít năm. Tôi biết lý do này chính đáng nên chưa bao giờ phản đối chuyện anh báo hiếu. Nhưng rồi các con lần lượt ra đời, gánh nặng kinh tế gia đình tăng lên, anh vẫn không đưa tiền cho tôi, nêu hết lý do này đến lý do khác. Nào là em trai mới ra trường cần giúp đỡ, em gái có việc phải hỗ trợ.

Chồng bảo anh cũng cần tiền để ngoại giao, quan hệ công việc, không thể lúc nào cũng khư khư tích trữ. Có lúc anh bảo đang đầu tư làm ăn với bạn, phải bỏ vốn, chưa thể rút ra ngay. Tôi không biết những khoản tiền ấy thực tế là bao nhiêu, đi đâu, sinh lời thế nào.

Cưới nhau 9 năm, tôi chưa được cầm một đồng tiền nào của chồng.

Những phụ nữ xung quanh tôi thường nói với nhau chuyện chồng mỗi tháng đưa bao nhiêu tiền, có chị cầm 20 triệu đồng từ chồng mỗi tháng mà buồn bã chê ít, còn tôi thì một xu cũng không có. Gần một thập kỷ hôn nhân, trong những năm tháng vất vả nhất của cuộc đời, tôi phải tự mình xoay xở. Khi sinh con, chăm con nhỏ, những đêm con sốt, những lần phải đưa con đi khám, tôi đều phải chủ động thu xếp công việc và tiền bạc, hết tiền thì tự đi vay vì nếu hỏi chồng thì luôn là không có, “em xoay tạm, có anh đưa”.

Tôi cảm thấy có chồng cũng như không, vẫn một mình nuôi con, xét cho cùng còn là nuôi cả chồng vì anh vẫn sống trong căn nhà ấy, ăn đồ tôi nấu, sử dụng điện nước do tôi trả, tắm gội, đánh răng bằng đồ tôi mua và quần áo giặt bằng máy giặt do tôi sắm...

Mặc dù chồng tôi có chia sẻ một phần việc nhà, có chơi với con và đưa đón bọn trẻ nhưng xét về tài chính, sự đóng góp của anh cho gia đình gần như bằng không. Nhiều khi nhìn lại, tôi không hiểu tại sao mình có thể chấp nhận tình trạng này suốt 9 năm. Lúc mới cưới, tôi nghĩ kinh tế khó khăn, vợ chồng trẻ phải thông cảm cho nhau. Khi sinh con, tôi nghĩ anh còn nhiều trách nhiệm với gia đình bên nội, mình cố gắng thêm một chút.

Cứ thế, một năm rồi nhiều năm trôi qua. Hình như chồng thấy tôi một mình vẫn gánh được nên cũng chẳng đả động đến chuyện đóng góp.

Còn tôi tự nhủ, vấn đề không phải là tại sao mình chịu được 9 năm qua, mà là mình có định sống thế này đến hết đời hay không, anh cứ như vậy mãi thì tôi còn cần chồng nữa không hay ly hôn cho nhẹ lòng. Chồng tôi có lẽ sẽ không thay đổi, mà tôi cũng không còn muốn hỏi tiền hay đòi hỏi trách nhiệm tài chính của anh nữa.

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