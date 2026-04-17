8 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy từ Quảng Trị vào TP Huế lĩnh án

Ngày 17/4, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 8 bị cáo: Nguyễn Tiến (SN 1993), Nguyễn Văn Hòa (SN 1992), Lê Thế Sơn (SN 1992), Lê Ngọc Bảo (SN 1987), Trần Lê Ngọc Thạch (SN 1992), Lê Văn Nguyên (SN 1983), Lê Thị Xuân (SN 1971) và Lê Đức Toàn (SN 1998), cùng trú tại TP Huế.

Theo cáo trạng, khoảng 21h10 ngày 20/5/2025, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế bắt quả tang Trần Lê Ngọc Thạch khi đang tàng trữ 14 viên ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến) tại khu vực trước nhà số 13/108 Lê Ngô Cát (phường Thủy Xuân, TP Huế).

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Ngọc Minh)

Chỉ 20 phút sau, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra nơi ở của Lê Thị Xuân tại đường Bùi Thị Xuân (TP Huế) và phát hiện 267 viên ma túy màu đỏ, 4 viên màu xanh cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng và phân chia ma túy.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an thực hiện khám xét, bắt giữ thêm nhiều người liên quan.

Lê Ngọc Bảo đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp số lượng lớn ma túy cất giấu tại nhà. Cùng thời điểm, Lê Thế Sơn cũng bị bắt quả tang với nhiều gói ma túy được cất giấu tinh vi trong nhà.

Theo cơ quan công an, đây là đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thủ đoạn tinh vi.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Tiến là kẻ cầm đầu, trực tiếp mua ma túy từ một người không rõ lai lịch tại Quảng Trị, sau đó đưa về Huế phân phối lại cho các “chân rết”.

Chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 19 đến 21/5/2025, Tiến bán ma túy cho nhiều người như Thạch, Xuân, Bảo, Sơn… với tổng khối lượng Methamphetamine phải chịu trách nhiệm lên đến hơn 495 gam.

Các giao dịch được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn nhằm qua mặt cơ quan chức năng như chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng trung gian, giấu ma túy tại các điểm hẹn rồi thông báo cho người mua đến lấy, hoặc ném tiền – nhận hàng qua các vị trí kín đáo.

Trong đường dây này, mỗi bị cáo giữ có một vai trò khác nhau. Lê Thị Xuân là người mua đi bán lại nhiều lần; Trần Lê Ngọc Thạch đóng vai trò trung gian, trực tiếp đi nhận và giao ma túy; Lê Ngọc Bảo, Lê Thế Sơn, Nguyễn Văn Hòa tham gia mua bán với số lượng lớn; trong khi Lê Văn Nguyên và Lê Đức Toàn tham gia với vai trò đồng phạm, giúp sức trong các giao dịch.

Cụ thể, Lê Thế Sơn phải chịu trách nhiệm về 283,69 gam Methamphetamine. Trước khi bị bắt, Sơn từng có 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” cùng nhiều tiền sự liên quan ma túy.

Lê Ngọc Bảo chịu trách nhiệm 173,9291 gam Methamphetamine. Bảo có nhân thân đặc biệt xấu, từng bị xử phạt nhiều lần và có tiền án về ma túy.

Lê Thị Xuân phải chịu trách nhiệm 26,4917 gam Methamphetamine. Xuân là người trực tiếp mua đi bán lại nhiều lần cho các con nghiện trên địa bàn.

Trần Lê Ngọc Thạch là người trung gian, trực tiếp đi mua ma túy từ Tiến về cho Xuân, được trả công bằng ma túy để sử dụng. Nguyễn Văn Hòa tham gia mua bán số lượng lớn ma túy, làm đầu mối trung chuyển giữa Tiến và Sơn.

Lê Văn Nguyên và Lê Đức Toàn tham gia với vai trò đồng phạm, thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển tiền, giao nhận ma túy.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo bị xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Tiến, Lê Thế Sơn, Nguyễn Văn Hòa cùng mức án 20 năm tù; Lê Ngọc Bảo 18 năm tù; Lê Đức Toàn, Lê Thị Xuân, Trần Lê Ngọc Thạch cùng mức án 7 năm 6 tháng tù; Lê Văn Nguyên 4 năm 6 tháng tù.