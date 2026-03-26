Vây bắt 2 người lái ô tô chở 7kg ma túy đá ở Quảng Trị

(VTC News) -

Chi cục Hải quan khu vực IX vừa phá thành công chuyên án MT268, thu giữ 7kg ma túy đá và bắt giữ 2 người liên quan. Cụ thể, lúc 20h45 ngày 23/3, tại thôn Tân Trung (xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị), Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IX chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy lớn từ biên giới về đồng bằng, bắt giữ Hồ Ngọc Hoàng (SN 2003) và Dương Hồng Ngọc (SN 2003; cùng ngụ xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng khoảng 7kg nghi là ma túy đá.

Số tang vật là ma tuý đá cùng 2 nghi phạm thời điểm bị bắt. (Ảnh: Chi cục Hải quan khu vực IX)

Tang vật được vận chuyển trên ô tô 4 chỗ mang BKS 74A-204.21.

Hiện nay, toàn bộ tang vật và những người liên quan được bàn giao cho Phòng PC04 - Công an tỉnh Quảng Trị thụ lý. Cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra làm rõ đường dây.

Được biết, từ cuối tháng 2/2026, Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IX, thu thập được nguồn tin về một nhóm người tại khu vực Gio Linh, Cửa Tùng (Quảng Trị) thường xuyên có dấu hiệu di chuyển lên vùng biên giới Khe Sanh, Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) để nhận ma túy với số lượng lớn.

Sau một thời gian dài triển khai các biện pháp trinh sát và xác định trọng điểm, đến giữa tháng 3/2026, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực IX quyết định xác lập chuyên án mang bí số MT268.

Để đảm bảo tính hiệp đồng và thành công của chuyên án, lực lượng Hải quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.