59 doanh nghiệp ‘phù phép’ chỉ số quan trắc môi trường, 74 người bị khởi tố

Theo chương trình thời sự phát trên VTV1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 74 bị can liên quan đến sai phạm trong hoạt động quan trắc môi trường xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các bị can thuộc 59 doanh nghiệp có hoạt động xả thải và lắp đặt hệ thống quan trắc, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo thuộc cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

Vụ án này do Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) điều tra làm rõ.

Hai trong 74 bị can tại cơ quan công an. (Ảnh: VTV)

Theo đó, các nhà máy như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 hay các công ty nhôm, thép, các công ty môi trường là những đơn vị lớn phát ra khí thải, nước thải.

Theo quy định, các cơ sở này phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động tại nguồn xả thải để theo dõi liên tục và truyền dữ liệu về cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, các chỉ số về môi trường khi được truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường lại bị can thiệp, chỉnh sửa tinh vi.

Dù các thiết bị quan trắc được niêm phong và có hệ thống camera giám sát, nhóm này vẫn tìm cách tác động thông qua phần mềm điều khiển từ xa. Bằng thủ đoạn này, các chỉ số ô nhiễm được điều chỉnh giảm xuống mức cho phép, khiến dữ liệu báo cáo luôn nằm trong ngưỡng quy định.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định có gần 160 trạm quan trắc môi trường trên cả nước bị can thiệp, chỉnh sửa số liệu. Con số này chiếm khoảng 55% tổng số trạm đang hoạt động, cho thấy phạm vi và mức độ vi phạm là rất lớn.

Lực lượng công an đang tiếp tục rà soát toàn bộ các trạm quan trắc môi trường còn lại trên cả nước với mục tiêu nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường