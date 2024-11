Bắt Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

(VTC News) -

Trưa 16/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Hoàng Việt Dũng (SN 1966, Chi cục trưởng Chi cục biển và Hải đảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường) và ông Trần Thanh Tùng (SN 1976, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh).

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Hoàng Việt Dũng và Trần Thanh Tùng.

Hai cán bộ bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.

Các lệnh, quyết định tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Trước đó, ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố đối với 7 bị can gồm: Bùi Văn Trung, Trưởng phòng Quan trắc môi trường; Trần Lê Tuấn, Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp; Nguyễn Ngọc Biển, Trưởng phòng Quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động; Vũ Thị Thu Hương; Nguyễn Thành Hưng; Đoàn Hải Sơn; Trần Hoàng Nam, đều là cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.

7 bị can bị khởi tố thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2018 đến 2023, các bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong công tác tuyển dụng, sử dụng người lao động, làm trái công vụ, lập khống các hợp đồng dịch vụ bảo vệ tại 19 trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh, gây thất thoát số tiền lớn cho ngân sách Nhà nước.

Bước đầu các bị can đã tự nguyện giao nộp 1,686 tỷ đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả từ hành vi sai phạm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.