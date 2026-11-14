5 việc cần làm để tránh đau nhức, cứng khớp khi trời chuyển rét

(VTC News) -

Vì sao trời lạnh khiến xương khớp đau nhức?

Cử nhân điều dưỡng Lê Thị Mây, Khoa Nội Thận Khớp, Bệnh viện 19-8 cho biết, thời tiết lạnh có thể khiến các triệu chứng đau nhức, cứng khớp ở người mắc bệnh lý cơ xương khớp trở nên rõ rệt hơn. Tình trạng này thường gặp ở người cao tuổi, người bị thoái hóa khớp hoặc viêm khớp mạn tính.

Khi nhiệt độ môi trường giảm, cơ thể có xu hướng co mạch ngoại vi để giữ nhiệt, khiến lưu lượng máu đến các cơ, gân và khớp giảm. Cùng với đó, cơ bắp dễ co cứng, người bệnh thường ít vận động hơn, làm tăng cảm giác đau và hạn chế khả năng vận động.

Bệnh viện 19-8 ghi nhận lượng người bệnh đến khám tại phòng khám cơ xương khớp có xu hướng tăng lên trong vài ngày lạnh vừa qua. (Ảnh: BVCC)

Những đối tượng dễ gặp tình trạng đau nhức xương khớp khi trời lạnh gồm phụ nữ sau mãn kinh, người trên 65 tuổi, người lao động nặng hoặc có tiền sử chấn thương khớp.

5 nguyên tắc chăm sóc xương khớp khi thời tiết chuyển lạnh

Để hạn chế đau nhức xương khớp vào mùa lạnh, bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt là bàn chân và các khớp; hạn chế tiếp xúc lâu với môi trường lạnh, ẩm. Việc mặc nhiều lớp quần áo mỏng giúp giữ nhiệt tốt hơn, đồng thời nên giữ ấm bàn chân khi ngủ.

Người mắc bệnh xương khớp không nên vì trời lạnh mà nằm hoặc ngồi quá lâu. Thay vào đó, cần duy trì vận động nhẹ nhàng khoảng 20-30 phút mỗi ngày với các hoạt động như đi bộ, tập dưỡng sinh, yoga hoặc đạp xe chậm. Trước khi tập cần khởi động kỹ, tránh vận động mạnh đột ngột. Nên chọn không gian trong nhà hoặc thời điểm ngoài trời có nhiệt độ phù hợp, tránh sáng sớm và tối muộn khi trời rét.

Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Người bệnh nên bổ sung thực phẩm giàu canxi, vitamin D, protein như sữa, cá, trứng, rau xanh và các loại hạt; uống đủ nước, hạn chế rượu bia. Đồng thời, cần kiểm soát cân nặng để giảm áp lực lên các khớp chịu trọng lực, đặc biệt là khớp gối, khớp háng và cột sống.

Đặc biệt, bác sĩ lưu ý người bệnh không tự ý mua thuốc giảm đau, thuốc chống viêm để sử dụng kéo dài. Một số thuốc chống viêm không steroid có thể gây tác dụng phụ đối với dạ dày, thận và tim mạch, nhất là ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền.

Khi xuất hiện tình trạng đau khớp kéo dài, khớp sưng nóng đỏ, cứng khớp buổi sáng dai dẳng hoặc vận động khó khăn, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Không nên chủ quan cho rằng những biểu hiện này chỉ đơn thuần do thời tiết lạnh.