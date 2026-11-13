Người phụ nữ nhập viện với hàng trăm ngòi ong cắm trên cơ thể

(VTC News) -

Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận người bệnh trong tình trạng bị nhiều vết ong đốt ở vùng đầu, tay, chân và lưng. Tại thời điểm nhập viện, trên cơ thể người bệnh còn nhiều nọc ong tại các vị trí vùng đầu, tay, chân và lưng. Đây là trường hợp có nguy cơ cao xảy ra phản ứng phản vệ, ngộ độc nọc ong và các biến chứng toàn thân nguy hiểm, đòi hỏi phải được đánh giá, xử trí y tế khẩn trương.

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu đánh giá tình trạng đường thở, hô hấp, tuần hoàn, tri giác và các chỉ số sinh tồn; đồng thời tiến hành lấy những nọc ong còn sót lại, xử trí ban đầu và theo dõi sát diễn biến sức khỏe.

Bị đàn ong đốt, người phụ nữ nhập viện với hàng trăm nọc ong cắm trên cơ thể (Ảnh: BVCC)

Sau khi được cấp cứu, tình trạng người bệnh tạm ổn định. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị và theo dõi. Theo thông tin cập nhật, sức khỏe người phụ nữ hiện ổn định.

Các bác sĩ cảnh báo, bị ong đốt với số lượng lớn có thể dẫn đến phản vệ hoặc ngộ độc nọc ong. Người bệnh còn có nguy cơ gặp các biến chứng như tổn thương thận cấp, tiêu cơ vân, tan máu và tổn thương gan, cơ cùng nhiều cơ quan khác. Đáng lưu ý, một số biến chứng không xuất hiện ngay mà có thể diễn biến sau vài giờ hoặc vài ngày.

Khi bị ong đốt, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có đàn ong, loại bỏ ngòi ong bằng cách gạt nhẹ, tránh dùng tay bóp hoặc nặn vì có thể khiến nọc lan thêm. Sau đó, rửa sạch vùng da bị đốt và chườm lạnh.

Nếu bị nhiều vết đốt, người dân cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra, ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng bất thường. Trường hợp có biểu hiện khó thở, chóng mặt, vã mồ hôi, buồn nôn, đau bụng, nổi ban toàn thân hoặc rối loạn ý thức, cần gọi cấp cứu ngay để xử trí kịp thời.