Cứu sống ngư phủ nhồi máu não cấp tại Phú Quốc

(VTC News) -

Chiều 13/11, Trung tâm Y tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) tiếp nhận một bệnh nhân là ngư phủ bị liệt nửa người bên phải và nói khó sau khi đi biển về. Lúc nhập viện, bệnh nhân có các triệu chứng nhồi máu não khoảng 80 phút trước đó.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được nhưng nói khó, mất đối xứng khi cười, liệt hoàn toàn nửa người bên phải với sức cơ tay chân phải chỉ đạt 1/5 và điểm đánh giá mức độ đột quỵ lên đến 10 điểm.

Bệnh nhân đã cử động tay, chân bình thường trở lại. (Ảnh: Dung Hoàng)

Sau khi chẩn đoán, xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp giờ thứ II trên nền tăng huyết áp, nếu chuyển tuyến vào bờ điều trị sẽ mất “thời gian vàng” và có thể đe dọa đến tính mạng. Lãnh đạo Khoa Cấp cứu cùng kíp trực báo cáo Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Quốc. Bệnh nhân sau đó được cho sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch (Alteplase) và miễn tất cả chi phí điều trị.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, một giờ sau, bệnh nhân tỉnh hoàn toàn, tiếp xúc tốt, nói chuyện được. Đặc biệt, tình trạng yếu liệt nửa người bên phải đã phục hồi, tay chân cử động bình thường trở lại.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Tuấn Anh, Trưởng Khoa cấp cứu Trung tâm Y tế Phú Quốc, cho biết thành công của ca bệnh không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình ngư phủ nghèo, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng y tế tại tuyến đảo.

Việc làm chủ kỹ thuật tiêu sợi huyết và xử trí cấp cứu đột quỵ ngay tại chỗ của Trung tâm Y tế Phú Quốc đã giúp người dân địa phương cũng như du khách an tâm hơn, giảm thiểu tối đa rủi ro khi phải chuyển viện xa đất liền trong những tình huống y khoa khẩn cấp.