Vụ nổ gây sập nhà ở TP.HCM: Một nạn nhân tử vong

(VTC News) -

Liên quan vụ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM), Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 7 trường hợp bị thương. Trong đó, một trường hợp ngưng tim dù đã được hồi sức tích cực nhưng không qua khỏi.

Hai ca được chuyển đến Bệnh viện Tân Hưng, gồm một người bị đa chấn thương và một người bị chấn thương vùng chân. Một bệnh nhân ghi nhận tổn thương nội sọ và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục điều trị.

Ba bệnh nhân còn lại bị xây xát được thăm khám và xử lý vết thương. Sau khi sức khỏe của 3 bệnh nhân này ổn định đã được xuất viện trong ngày.

Hiện trường xảy ra vụ nổ tại TP.HCM.

Ngoài các trường hợp trên, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội còn tiếp nhận 4 bệnh nhân và 2 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó một người được đưa ra từ trong đống đổ nát.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, BSCK1 Nguyễn Tấn Hưng - khoa Cấp cứu bệnh viện này cho biết, khoa đã tiếp nhận 2 bệnh nhân liên quan vụ nổ nói trên.

Cụ thể, bệnh nhân N.M.Đ. (SN 1990) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp và thở oxy mask. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, thở máy, nội soi khí quản và chuyển đến khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân D.V.T. (SN 1993) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, thở oxy mask, bị chấn thương đầu, cột sống cổ, chân. Các bác sĩ đã chụp phim kiểm tra và hội chẩn, dự kiến chuyển khoa Chấn thương sọ não để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tại khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình của bệnh viện này, TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, cho biết, bệnh nhân N.M.Đ. bị bỏng 90% độ 2, 3 toàn thân, 38% độ 3, bỏng hô hấp, tình trạng hiện tại rất nặng.

Bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: BVCC)

Bệnh viện Nguyễn Thị Thập cho biết, đội cấp cứu của đơn vị vẫn túc trực tại hiện trường để hỗ trợ công tác cấp cứu người bị nạn cho đến khi kết thúc hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

Theo báo cáo của UBND phường Tân Thuận, khoảng 11h ngày 13/11, tại cửa hàng gas số 81 đường Bùi Văn Ba xảy ra vụ nổ (chưa rõ nguyên nhân) khiến căn nhà số 81 và 83 đổ sập hoàn toàn.

Ngay khi nhận thông tin Công an phường Tân Thuận đã báo cáo lên các đơn vị liên quan của Công an TP.HCM phối hợp cứu nạn, cứu hộ, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.