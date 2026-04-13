5 lợi ích bất ngờ của việc ăn tỏi sống mỗi ngày

Dù tỏi nấu chín vẫn mang lại một số lợi ích, việc sử dụng tỏi sống có thể giúp giữ lại nhiều dưỡng chất tự nhiên hơn. Nhờ đó, nó có thể góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch và sức khỏe tim mạch khi được dùng với lượng phù hợp. Theo Healthline, dưới đây là một số lý do bạn có thể cân nhắc bổ sung tỏi sống vào chế độ ăn hằng ngày.

Hệ miễn dịch được tăng cường

Tỏi sống chứa allicin, một hợp chất giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. (Ảnh: Shutterstock)

Những người thường xuyên bị cảm lạnh, cảm cúm có thể đang có hệ miễn dịch hoạt động kém, khiến cơ thể dễ bị tác nhân gây bệnh tấn công hơn. Trong trường hợp này, việc bổ sung thực phẩm hỗ trợ miễn dịch có thể hữu ích.

Tỏi sống được cho là có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus tự nhiên. Thành phần allicin trong tỏi có thể góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể tăng khả năng chống lại một số vi sinh vật gây hại.

Việc sử dụng tỏi hợp lý trong chế độ ăn có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể và có khả năng góp phần giảm nguy cơ hoặc mức độ nặng của một số bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm lạnh hay cảm cúm.

Hỗ trợ sức khoẻ tim mạch

Theo Quỹ Tim mạch Anh (British Heart Foundation), chiết xuất tỏi và bột tỏi có thể giúp hỗ trợ giảm huyết áp, từ đó mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Một phân tích tổng hợp năm 2016 từ 20 nghiên cứu cũng cho thấy tỏi có khả năng làm giảm huyết áp, với hiệu quả rõ hơn ở những người đã bị tăng huyết áp.

Tuy nhiên, vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để hiểu rõ hơn về tác động của việc tiêu thụ tỏi nguyên tép đối với sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ ổn định đường huyết

Theo Healthline, tỏi có thể được bổ sung vào nhiều món ăn tùy theo sở thích và khẩu vị của mỗi người. Đối với người mắc bệnh tiểu đường, việc sử dụng tỏi ở mức độ vừa phải và đều đặn có thể là một phần hỗ trợ trong chế độ ăn lành mạnh.

Một số ý kiến cho rằng việc nấu chín có thể làm giảm một phần các hợp chất có lợi trong tỏi, vì vậy tỏi sống đôi khi được ưu tiên trong một số món ăn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tỏi nấu chín không còn giá trị dinh dưỡng.

Tỏi sống có vị khá nồng và mạnh nên có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Trong trường hợp không quen, có thể cân nhắc các dạng khác như chiết xuất tỏi. Dù vậy, trước khi sử dụng bất kỳ dạng bổ sung nào, đặc biệt với người có bệnh lý nền, nên tham khảo ý kiến chuyên môn để đảm bảo an toàn.

Hỗ trợ phòng ngừa suy giảm trí nhớ

Tỏi có thể góp phần làm chậm quá trình suy giảm chức năng não liên quan đến các bệnh như Alzheimer (Ảnh: Shutterstock)

Theo Medicalnewstoday, tác dụng này có thể liên quan đến hàm lượng chất chống oxy hóa trong tỏi, giúp giảm tổn thương do stress oxy hóa gây ra. Nhờ đó, tỏi có thể góp phần làm chậm quá trình suy giảm chức năng não liên quan đến các bệnh như Alzheimer.

Tuy nhiên, Alzheimer là bệnh có nhiều nguyên nhân phức tạp, vì vậy không thể chỉ dựa vào một loại thực phẩm để phòng ngừa hoàn toàn. Hiện vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để hiểu rõ hơn về vai trò của tỏi trong việc hỗ trợ phòng ngừa Alzheimer và các dạng sa sút trí tuệ khác.

Hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, và tỏi có thể là một thực phẩm hỗ trợ trong chế độ ăn uống.

Việc bổ sung tỏi trong khẩu phần ăn được cho là có thể hỗ trợ hoạt động của một số enzyme tiêu hóa, từ đó hỗ trợ quá trình phân giải thức ăn hiệu quả hơn.

Cách sử dụng tỏi

Một trong những cách phổ biến là dùng tỏi tươi như một nguyên liệu trong các món ăn, hoặc sử dụng bột tỏi và dầu tỏi để tăng hương vị cho món ăn. Ngoài ra, một số người cũng lựa chọn sử dụng thực phẩm bổ sung chiết xuất từ tỏi.

Tuy nhiên, trước khi sử dụng, nên tham khảo ý kiến chuyên môn để đảm bảo phù hợp. Việc sử dụng tỏi nên được điều chỉnh theo thể trạng và tình trạng sức khỏe của từng người.