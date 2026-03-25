200 cảnh sát đồng loạt khám xét 28 điểm, phá chuyên án đặc biệt lớn ở Phú Thọ

Rạng sáng 24/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Trương Quang Hải, Đại tá Bùi Quang Khoa, Phó Giám đốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ huy động trên 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động… tham gia phá chuyên án đặc biệt lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Trương Quang Hải, Phó giám đốc trực tiếp chỉ đạo thu giữ các loại tài liệu, sổ sách kế toán, các loại giấy tờ, sổ đỏ, hợp đồng về nhà đất

Các lực lượng đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc nhiều công ty; bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán có các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng cầm đầu, cộm cán gồm: Lý Văn Hai (SN 1975, trú tại phường Xuân Hòa); Nguyễn Văn Thức (SN 1973, trú tại phường Xuân Hòa, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn); Lý Công Sinh (SN 1960, trú tại phường Phúc Yên, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc và là người điều hành hoạt động Công ty CP đầu tư và xây dựng Hồng Thái, trú tại phường Xuân Hoà);

Bắt và khám xét nơi ở của Lý Công Sinh.

Nguyễn Thị Điệp (SN 1986, trú tại phường Phúc Yên, kế toán Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn); Nguyễn Thị Hiệp (SN 1985, trú tại phường Vĩnh Phúc, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng); Bùi Thị Sang (SN 1982, trú tại phường Xuân Hòa); Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982, trú tại phường Xuân Hòa); Đàm Duy Khanh (SN 1989, trú tại phường Vĩnh Phúc, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP);

Nguyễn Thị Hằng (SN 1984, trú tại phường Vĩnh Phúc, kế toán Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP); Bùi Thị Thì (SN 1974, trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại DV Minh Thùy).

Cơ quan công an bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Thức, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập 26 đối tượng liên quan trên địa bàn phường Xuân Hòa, Phúc Yên, xã Yên Lạc, xã Bình Tuyền để xác minh, điều tra mở rộng.

Tại 28 địa điểm khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, sổ sách kế toán, các loại giấy tờ, sổ đỏ, hợp đồng về nhà đất, trong đó có 4 khẩu súng; 6 viên đạn găm bi; 1 gói thuốc súng; 1 gói đạn viên và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Tang vật thu giữ tại nhà riêng Lý Văn Hai

Với chủ trương quyết tâm xây dựng địa bàn tỉnh Phú Thọ mới trong sạch, không để tội phạm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội, ngay sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh rà soát địa bàn, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.

Cơ quan công an đang điều tra, mở rộng với các đối tượng, cá nhân liên quan và những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người dân là nạn nhân do các nhóm đối tượng trên gây ra trên tất cả các lĩnh vực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm.