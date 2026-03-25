20 phút nghẹt thở giải cứu bé trai 9 tuổi kẹt giữa hai khe tường

Trưa 25/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM giải cứu thành công một bé trai bị kẹt cứng giữa hai bức tường gạch tại khu vực phường Bình Cơ (trước là TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Bé trai được đưa ra từ từ.

Vào lúc 10h20, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 nhận tin báo khẩn cấp tại đường Hội Nghĩa 57, phường Bình Cơ, TP.HCM. Theo đó, bé Trần Quốc Đạt (SN 2017) trong lúc leo mái nhà bắt mèo đã không may trượt chân, rơi xuống và mắc kẹt giữa hai bức tường gạch chật hẹp.

Ngay lập tức, 1 xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường. Nhận thấy việc đục tường có nguy cơ gây sập, đe dọa tính mạng cháu bé, chỉ huy đội đã quyết định chuyển sang phương án, dùng dầu ăn làm chất bôi trơn. Bé được làm trơn người và đưa dần ra ngoài.

Trong suốt quá trình cứu hộ, các chiến sĩ liên tục trấn an tinh thần và truyền nước uống qua ống dây dài để bé duy trì sức khỏe. Đến 10h40, sau 20 phút nỗ lực, bé Đạt đã được đưa ra ngoài an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 cho biết, việc dùng dầu ăn để bôi trơn cứu người là trường hợp chưa từng có tiền lệ tại đơn vị. Sáng kiến này đã giúp giảm ma sát, giúp việc giải cứu nạn nhân diễn ra nhanh chóng và an toàn hơn.

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.