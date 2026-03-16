Cảnh sát cứu 5 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở trung tâm TP.HCM

Rạng sáng 16/3, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM kịp thời giải cứu 5 người trong một gia đình mắc kẹt trong căn nhà cháy trên đường Yersin, phường Bến Thành, khu vực gần chợ Bến Thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h30, lửa và khói bất ngờ bốc lên từ lầu một căn nhà bốn tầng rộng khoảng 60 m², nằm cách chợ Bến Thành khoảng 600 m. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có hai vợ chồng (44 tuổi) cùng ba người con từ 4 đến 12 tuổi đang ngủ tại các phòng ở tầng trên.

Phát hiện cháy, cả gia đình chạy xuống tầng trệt để tìm đường thoát thân nhưng ngọn lửa đã bao trùm khu vực lầu một, chặn lối ra duy nhất qua cửa chính. Không thể thoát ra ngoài, năm người phải chạy lên lan can tầng bốn kêu cứu trong tình trạng khói đen bao phủ dày đặc.

Nhận tin báo, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM từ trụ sở cách hiện trường khoảng 1,5 km nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Lực lượng chức năng sử dụng thang chuyên dụng cao hơn 20 m tiếp cận lan can tầng bốn, lần lượt đưa cả năm người xuống đất an toàn. Đồng thời, một tổ công tác khác phá cửa tầng trệt, tiếp cận khu vực cháy ở lầu một để khống chế ngọn lửa.

Đám cháy được dập tắt sau khoảng 5 phút, tuy nhiên nhiều tài sản và đồ nội thất tại khu vực lầu một bị thiêu rụi.

Sáng qua (15/3), một vụ hỏa hoạn khác xảy ra tại căn hộ thuộc block LB của chung cư Lexington trên đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Khoảng 10h, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong căn hộ, khói đen nhanh chóng bao trùm khu vực và bốc cao ra ngoài cửa sổ. Hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà lập tức kích hoạt, ban quản lý phát loa yêu cầu cư dân khẩn trương sơ tán.

Do thang máy được ngắt để đảm bảo an toàn, hàng trăm cư dân, trong đó có nhiều trẻ nhỏ, phải di chuyển bằng cầu thang bộ xuống mặt đất.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ của tòa nhà sử dụng bình chữa cháy cầm tay để xử lý bước đầu, ngăn không cho đám cháy lan rộng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều động hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản, nội thất bên trong căn hộ bị hư hại.

Hiện lực lượng chức năng phường Bình Trưng và Công an TP.HCM đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân các vụ hỏa hoạn.