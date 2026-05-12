Sở NN&MT Đà Nẵng thông tin vụ sà lan đổ vật liệu xuống biển Hội An

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Đà Nẵng, liên quan đến tình hình thi công và phản ánh trên mạng xã hội, qua theo dõi và theo báo cáo của chủ đầu tư, đến thời điểm hiện nay, các nhà thầu đang triển khai thi công các đoạn đê ngầm giảm sóng B1, B5, B6, B7 và bơm cát tạo bãi C7 tại dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An.

Tại thời điểm phát sinh phản ánh, các nhà thầu đang triển khai thi công thân đê ngầm B6.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. (Ảnh: H.A)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, qua công tác lắng nghe dư luận, ngày 7/5, Sở NN&MT có văn bản chỉ đạo chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra quá trình thi công dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thi công công trình đê ngầm và các mỏ hàn thuộc dự án Chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An, đơn vị thi công là liên danh thi công xây dựng gói thầu số 2 gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương và Công ty TNHH Thanh Tiến thực hiện việc vận chuyển, đổ đá lên phương tiện, bốc xúc và tạo ra các mảng vụn đá, bột đá tích tụ dưới đáy sà lan. Việc này dẫn đến khi xúc đá đến lớp sát đáy sà lan sẽ kéo theo lớp đá vụn và bột xuống biển.

Qua làm việc, Công an phường Hội An Đông và Đồn Biên phòng Cửa Đại đã lập biên bản yêu cầu đơn vị thi công nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về thi công dự án theo hồ sơ thiết kế và phương án thi công được duyệt, quy định về bảo vệ môi trường.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu tuyệt đối không xả thải xuống biển dưới mọi hình thức. Thực hiện thu gom, vệ sinh sạch sẽ các sà lan, phương tiện trước khi di chuyển, không để phát tán vật liệu, bùn đất ra môi trường.

Đại diện đơn vị thi công dự án cũng đã cam kết sẽ quán triệt công nhân thực hiện theo đúng quy trình và đảm bảo việc thi công theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát thi công; đồng thời cam kết không xả thải, đổ thải xuống biển.

Qua tiếp tục theo dõi, từ ngày 5/5 đến nay, không phát hiện vấn đề gì liên quan đến vi phạm của đơn vị thi công tại dự án này. Đồng thời, UBND phường Hội An Đông đã có văn bản gửi chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng, đề nghị làm việc với đơn vị thi công, tư vấn giám sát yêu cầu thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án.

Như Báo Điện tử VTC News phản ánh, đầu tháng 5 vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh ghi lại hoạt động của phương tiện cơ giới, sà lan và xe múc tại khu vực đang thi công kè chắn sóng Cửa Đại, phường Hội An Đông.

Trong đó, tài khoản Facebook JK đã đăng tải hình ảnh, clip ghi lại thực tế tại khu vực biển Cửa Đại, kèm theo nội dung bày tỏ lo ngại về hoạt động thi công tại hiện trường: "Lúc này, ngay tại biển Cửa Đại (Hội An), người ta đang đổ cái gì đó giống như rác thải xây dựng xuống biển. Đây là xả thải hay lấn biển hay là xây kè chống xâm thực? Ai hiểu biết giải thích giúp mình việc này với. Du khách nước ngoài đang nháo nhác về việc này".

Dự án Chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An đang được triển khai.

Tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan hoạt động thi công tại khu vực bờ biển Cửa Đại, ngày 2/5, lực lượng Công an phường Hội An Đông phối hợp Đồn Biên phòng Cửa Đại khẩn trương có mặt tại hiện trường để kiểm tra thực tế, đồng thời làm việc với đại diện đơn vị nhà thầu.

Lãnh đạo UBND phường Hội An Đông thông tin thêm dự án “Chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam” do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 982 tỷ đồng (tương đương hơn 42 triệu Euro), từ nguồn vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp, viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu (thông qua Quỹ WARM) và vốn đối ứng trong nước. Mục tiêu dự án là gia cố, phục hồi khu vực bờ biển Cửa Đại – nơi nhiều năm chịu tác động nặng nề của xói lở, đe dọa hạ tầng du lịch, hệ sinh thái và đời sống người dân.