2 sân bay Việt nhảy vọt trên bảng xếp hạng Top 100 tốt nhất thế giới

Skytrax - tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không quốc tế uy tín, trụ sở tại London (Anh) - vừa công bố bảng xếp hạng 100 sân bay tốt nhất thế giới nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên World Airport Awards 2026. Bảng xếp hạng dựa trên đánh giá của hàng triệu hành khách về chất lượng dịch vụ, tiện nghi và quy trình vận hành.

Đáng chú ý, sân bay quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng của Việt Nam không chỉ nằm trong danh sách năm nay mà còn có sự tăng bậc đáng kể.

Cụ thể, sân bay quốc tế Nội Bài xếp hạng 71 trong bảng xếp hạng Skytrax 2026, tăng 8 bậc so với năm trước. Đây cũng là lần thứ 8 sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất toàn cầu.

Sân bay quốc tế Nội Bài xếp vị trí 71, sân bay Đà Nẵng ở vị trí 75. (Ảnh chụp màn hình)

Với vị trí 71, sân bay Nội Bài đã vượt qua nhiều trung tâm hàng không lớn hàng đầu thế giới như sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh (Trung Quốc) - xếp vị trí 82 và sân bay quốc tế John F. Kennedy (New York, Mỹ) - xếp thứ 85.

Sự thăng hạng của sân bay quốc tế Nội Bài gắn với việc nâng cấp hạ tầng và cải thiện trải nghiệm hành khách. Vài năm gần đây, sân bay quốc tế Nội Bài đã cải thiện dịch vụ với việc bổ sung điểm sạc điện thoại, cung cấp Wi-Fi miễn phí và nâng cấp cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt hơn hành khách khuyết tật.

Sân bay quốc tế Nội Bài cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai mô hình điều phối khai thác A-CDM, góp phần tăng hiệu quả vận hành, cải thiện tỷ lệ đúng giờ và giảm tiêu hao nhiên liệu. Các dịch vụ tự động như kiosk tự làm thủ tục, cổng kiểm soát tự động (autogate) giúp hành khách chủ động hơn trong quá trình di chuyển.

Nhà ga quốc tế T2 Nội Bài cũng đã hoàn thành dự án mở rộng, nâng công suất từ 10 lên 15 triệu hành khách/năm.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Đà Nẵng tăng 9 bậc, từ vị trí 84 lên 75 trong bảng xếp hạng.

Nhà ga quốc tế T2 của sân bay Đà Nẵng đã đạt chứng nhận 5 sao của Skytrax trong hai năm liên tiếp nhờ tích hợp công nghệ hiện đại giúp rút ngắn thời gian chờ và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Sân bay quốc tế Hamad của Qatar rút khỏi bảng xếp hạng năm nay do xung đột Trung Đông đã làm đảo lộn hoạt động hàng không trong khu vực.

Năm nay, sân bay Changi (Singapore) được vinh danh là sân bay tốt nhất thế giới. Xếp thứ hai là sân bay quốc tế Incheon (Seoul, Hàn Quốc). Sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) đứng thứ tư.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản góp mặt với 2 sân bay trong top 10, bao gồm Haneda và Narita, lần lượt giữ vị trí thứ 3 và thứ 5.