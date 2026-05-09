Trực tiếp: Nga duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng 9/5

Lễ duyệt binh năm nay sẽ diễn ra tại Quảng trường Đỏ vào lúc 10h ngày 9/5 (tức 14h giờ Việt Nam) kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Ngày 9/5 được xem là một trong những ngày thiêng liêng nhất ở Nga. Đây là dịp kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô và các nước đồng minh trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Sự kiện thường được đánh dấu bằng cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Đỏ, ngay bên ngoài Điện Kremlin ở Moskva.
“Đối với nước Nga, đây được coi là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Ở Nga, hai dịp lễ lớn nhất là Tết Dương lịch và ngày 9/5. Nếu hỏi người dân đâu là ngày lễ quan trọng hơn, nhiều khả năng họ sẽ chọn ngày 9/5", ông Oleg Ignatov, chuyên gia phân tích cấp cao về Nga tại Crisis Group, nhận định.
Viện dẫn "tình hình tác chiến hiện tại", lễ duyệt binh năm nay sẽ không có đoàn khí tài cơ giới. Đây là điều chưa từng xảy ra trong gần 20 năm qua. Tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa liên lục địa RS-24 Yars, xe tăng T-90M Proryv hay tổ hợp phòng không S-400 Triumf sẽ không xuất hiện như các năm trước.
Dù vậy, các học viên từ những học viện quân sự cấp cao vẫn sẽ tham gia diễu hành đi bộ, trong khi phần trình diễn trên không của chương trình sẽ không thay đổi - gồm màn biểu diễn nhào lộn trên không và đội tiêm kích Sukhoi Su-25 vẽ ba màu quốc kỳ Nga trên bầu trời.
Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022, quy mô lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng cũng dần được thu hẹp. Năm 2024, chỉ một chiếc xe tăng T-34 thời Liên Xô mang tính biểu tượng xuất hiện trên Quảng trường Đỏ, bên cạnh một số khí tài khác như xe bọc thép chở quân và bệ phóng tên lửa cơ động.
Dù vậy, sự kiện năm ngoái vẫn được tổ chức với quy mô lớn. Nga không chỉ đưa các dòng xe tăng hiện đại, hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka và tên lửa đạn đạo Iskander ra trình diễn, mà còn có màn diễu hành chung giữa binh sĩ Nga và quân nhân Trung Quốc.
Video: Khoảnh khắc Mỹ nổ súng vào tàu Iran gần eo biển Hormuz
Mỹ công bố video nổ súng vô hiệu hóa tàu chở dầu của Iran gần eo biển Hormuz, cáo buộc các con tàu vi phạm lệnh phong tỏa do Washington áp đặt.
Tin thế giới nổi bật trong ngày 9/5
Tổng hợp tin tức thế giới nổi bật nhất trong ngày 9/5, cập nhật nhanh những sự kiện quốc tế đáng chú ý về Ngày Chiến thắng ở Nga, ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch, xung đột Mỹ-Iran, xung đột Nga-Ukraine.
Truyền thông Sri Lanka đưa đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Truyền thông Sri Lanka hai ngày nay đưa tin đậm nét về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước,“mở ra chương mới” cho những hợp tác song phương.
Phát hiện vệt dầu loang lớn ngoài khơi đảo Kharg: Hệ thống dầu mỏ Iran rơi vào nguy hiểm?
Trong khi ảnh vệ tinh phát hiện vệt dầu loang rộng hàng chục km² đang lan rộng tại Vịnh Ba Tư thì có nhận định rằng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ có khả năng đẩy hệ thống dầu mỏ của Iran vào trạng thái nguy hiểm.
Lời chúc Ngày của Mẹ hay và ý nghĩa nhất
Những lời chúc Ngày của Mẹ ý nghĩa, sâu sắc không chỉ thay lời yêu thương mà còn là món quà tinh thần ấm áp dành tặng mẹ và mẹ chồng trong dịp đặc biệt này.
Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia hơn 2.500 tỷ
Đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000, tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.
Trực tiếp: Nga duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng 9/5
Cập nhật liên tục hình ảnh, video trực tiếp lễ duyệt binh Ngày chiến thắng từ 14h ngày 9/5 với phần bình luận đặc biệt của chuyên gia.
Đâm vào khối bê tông trên cao tốc, nam thanh niên văng khỏi cầu vượt tử vong
Một nam thanh niên chạy xe máy trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai, tông vào khối bê tông và văng xuống dưới cầu vượt, tử vong tại chỗ.
Tài xế xe ôm công nghệ chặn đầu, đánh tới tấp nam thanh niên ở TP.HCM
Công an phường Thủ Đức phối hợp Công an TP.HCM điều tra vụ người mặc áo xe ôm công nghệ chặn đầu, đánh nam thanh niên giữa đường Kha Vạn Cân.
Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công lên hơn 3 triệu đồng
Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng (tương ứng tỷ lệ tăng là 8%) từ ngày 1/7.
Bác sĩ chia sẻ cách ăn hỗ trợ giảm cân mà không cần bỏ bữa
Không ít người giảm cân bằng cách ăn thật ít, nhưng chỉ sau thời gian ngắn lại tăng cân trở lại vì chế độ ăn quá khắt khe và khó duy trì.
Ô tô cháy ngùn ngụt trên đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội
Chiếc ô tô loại 0,5 tấn chở vật liệu xây dựng đang chạy trên đường Vành đai 3 trên cao bất ngờ bốc cháy dữ dội, lửa nhanh chóng bao trùm, thiêu rụi thân xe.
Cây ATM ở Cà Mau cháy dữ dội
Một cây ATM ở Cà Mau bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm, thiêu rụi nhiều thiết bị trước khi được lực lượng chữa cháy khống chế.
Bình luận