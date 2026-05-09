TP.HCM ra quân hưởng ứng Tháng vận động BHXH toàn dân 2026.

Sáng 9/5, Bảo hiểm xã hội TP.HCM phối hợp Tổng Công ty Bảo hiểm PVI tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo BHXH TP.HCM, đại diện các phòng nghiệp vụ, BHXH cơ sở Tân Định, Xóm Chiếu, Chánh Hưng, Thủ Đức cùng lãnh đạo, nhân viên các đơn vị thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm PVI trên địa bàn TP.HCM. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu BHXH cơ sở.

Với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - Điểm tựa an sinh trọn đời”, lễ ra quân truyền tải nhiều thông điệp về vai trò của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội như: “BHXH, BHYT - trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội”, “An sinh vững bền - bắt đầu từ việc tham gia BHXH, BHYT”, “Lương hưu hằng tháng - nguồn thu nhập ổn định khi về già”…

Theo BHXH TP.HCM, mục tiêu của chương trình là lan tỏa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến từng khu phố, phường, xã và đặc khu; giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, ý nghĩa khi tham gia để chủ động tham gia, bảo đảm an sinh lâu dài.

Sau lễ phát động, các BHXH cơ sở sẽ phối hợp các tổ chức hỗ trợ, phát triển người tham gia đồng loạt triển khai nhiều hoạt động truyền thông trực tiếp như hội nghị tuyên truyền, tư vấn nhóm nhỏ tại khu dân cư, tổ dân phố, chợ truyền thống và các địa điểm đông người.

BHXH TP.HCM kỳ vọng trong tháng 5/2026 sẽ phát triển thêm khoảng 7.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 104.000 người tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố.