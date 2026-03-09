Toàn cảnh sân bay Long Thành trước mốc dự kiến vận hành thương mại

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 3/2026 cho thấy nhiều hạng mục tại siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang triển khai thi công. Tuy nhiên, mật độ công nhân và máy móc trên công trường giảm so với thời điểm “chạy nước rút” để phục vụ kế hoạch đón ba chuyến bay dịp khánh thành giai đoạn 1.