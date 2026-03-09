Toàn cảnh sân bay Long Thành trước mốc dự kiến vận hành thương mại

Toàn cảnh sân bay Long Thành trước mốc vận hành thương mại tháng 6/2026.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 3/2026 cho thấy nhiều hạng mục tại siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang triển khai thi công. Tuy nhiên, mật độ công nhân và máy móc trên công trường giảm so với thời điểm “chạy nước rút” để phục vụ kế hoạch đón ba chuyến bay dịp khánh thành giai đoạn 1.
Tại khu vực đường kết nối nhà ga hành khách với tuyến T1 - T2, hoạt động thi công diễn ra khá thưa thớt. Phần lớn tuyến đường vẫn là đường đất, chỉ một số đoạn ngắn được rải cấp phối đá dăm.
So với thời điểm cuối năm 2025, khi máy móc và công nhân làm việc dày đặc trên công trường, khung cảnh hiện tại của dự án trở nên vắng hơn.
Trước đó, trong buổi kiểm tra công trường sân bay Long Thành ngày 11/2, lãnh đạo Chính phủ đánh giá công tác tổ chức điều hành và phối hợp giữa các gói thầu chưa thực sự hiệu quả.
Đáng chú ý, hạng mục tuyến kỹ thuật (hầm chứa hệ thống ống và cáp kỹ thuật) thuộc gói thầu 4.8 được xác định chậm tiến độ.
Việc thi công chậm hạng mục này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình cấp điện, cấp nước, lắp đặt hệ thống cáp và đường truyền phục vụ các gói thầu do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư.
Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, các hạng mục thuộc dự án thành phần 4 gồm các công trình dịch vụ mặt đất và hậu cần đều bị ảnh hưởng bởi tiến độ gói thầu 4.8 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai.
Tuyến kỹ thuật của gói thầu này cũng tác động đến ranh giới dự án, tuyến đường ra vào công trình và hệ thống hạ tầng ngầm kết nối.
Theo kế hoạch ban đầu, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phải bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án thành phần 4 vào tháng 6/2025. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện bị chậm và kế hoạch bàn giao đã nhiều lần thay đổi.
Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết việc thanh toán khối lượng thi công đang gặp vướng mắc ở nhiều gói thầu.
Đối với gói thầu 5.10 xây dựng nhà ga hành khách, nhà thầu báo cáo đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc, song tỷ lệ thanh toán thực tế mới đạt khoảng 40%.
Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 110.000 tỷ đồng, được chia thành 4 dự án thành phần.
Trong đó, phần lớn các hạng mục xây dựng quan trọng nằm ở dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng.
Đây là phần chiếm tỷ trọng vốn lớn nhất của toàn bộ dự án, bao gồm nhiều hạng mục cốt lõi như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ.
Trong các gói thầu thuộc dự án thành phần 3, gói thầu 5.10 - xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách có giá trị lớn nhất, khoảng 35.000 tỷ đồng. Gói thầu này do liên danh Vietur đảm nhiệm thi công.
Bình luận