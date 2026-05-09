Chuyên gia: VN-Index vẫn còn dư địa tăng, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng

Các chuyên gia nhận định, thị trường chứng khoán hồi phục tích cực là nhờ nhiều yếu tố trợ giúp, trong đó dòng tiền dồi dào chảy vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, sự lạc quan về triển vọng kinh tế, và kỳ vọng về việc nâng hạng thị trường.

Theo chuyên gia Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm, Khối khách hàng cá nhân tại Công ty Chứng khoán Yuanta, chứng khoán tăng trưởng tích cực nhờ dòng tiền và cả tâm lý nhà đầu tư.

Thanh khoản trên các sàn giao dịch (như HOSE) bùng nổ nhờ dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước liên tục đổ vào, tìm kiếm cơ hội sinh lời khi các kênh đầu tư khác (như bất động sản hay tiết kiệm) kém hấp dẫn hơn.

Cùng với đó, tâm lý hưng phấn, kỳ vọng lợi nhuận cao tạo hiệu ứng lan tỏa, cuốn theo một lượng lớn vốn từ nhà đầu tư cá nhân vào thị trường.

Chứng khoán vượt đỉnh, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, kỳ vọng nâng hạng thị trường vào tháng 9 tới là lực hút vốn ngoại. Câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi là động lực chiến lược. Việc này giúp thị trường thu hút lượng vốn khổng lồ từ các quỹ đầu tư tổ chức nước ngoài trong dài hạn.

Việc nâng hạng cũng giúp cho thị trường trong nước trở nên minh bạch và quy chuẩn hơn. Quá trình này thúc đẩy chất lượng doanh nghiệp niêm yết và tính minh bạch của thị trường được cải thiện, củng cố niềm tin của dòng tiền thông minh.

Ngoài ra, đà tăng hiện tại không đến đều từ tất cả các mã mà tập trung sự bứt phá vào các nhóm cổ phiếu trụ cột.

“Thị trường ghi nhận sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, trong khi các nhóm ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ quan trọng”, ông Minh nói.

Theo ông Đinh Quang Hinh - Trưởng bộ phận Vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán VNDirect tuần qua, dòng tiền tiếp tục quay trở lại chứng khoán.

Thị trường trong ngày 8/5 có phản ứng tích cực với việc dòng tiền được bơm ra. Chỉ số VN-Index ghi nhận nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ và vượt qua vùng kháng cự quan trọng. Chốt phiên ngày 8/5, VN-Index đạt 1.915 điểm, tăng 6 điểm so với phiên trước.

"Việc VN-Index vượt thành công mốc 1.900 điểm đi kèm thanh khoản vượt trội là tín hiệu kỹ thuật tích cực, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn nhiều khả năng vẫn được duy trì.

Trong bối cảnh đó, chỉ số kỳ vọng sẽ tiếp tục hướng đến vùng kháng cự gần nhất quanh mốc 1.940 điểm trong các phiên giao dịch tiếp theo. Tuy nhiên trong ngắn hạn, có thể thị trường sẽ xảy ra rung lắc trong vùng 1.900 - 1.920 điểm”, ông Hinh nhận định.

Có thể ở mức 2.084 - 2.145 điểm, nhưng thận trọng đầu tư

Theo Công ty Chứng khoán An Bình (ABS Research), vùng 1.920 điểm sẽ là mốc quan trọng để xác nhận sức mạnh của xu hướng.

“Nếu VN-Index vượt đỉnh này, dòng tiền có thể có sự thay đổi lớn hơn, đặc biệt ở giai đoạn đầu cơ giá tăng. Khi đó, thị trường có cơ sở hướng tới các vùng mục tiêu cao hơn”, ABS Research nhận định.

Cũng theo ABS Research, trong tháng 5, việc Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực” được xem là thông tin thuận lợi. Bên cạnh đó, kỳ vọng Việt Nam có thể được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6/2026 cũng góp phần cải thiện sức hút với dòng vốn quốc tế.

Vì thế, ABS Research đưa ra hai kịch bản cho VN-Index trong tháng 5. Ở kịch bản tích cực, chỉ số sớm vượt đỉnh cũ 1.920 điểm, sau đó tích lũy trên vùng đỉnh với thanh khoản cải thiện và dòng tiền lan tỏa. Khi đó, VN-Index có thể hướng tới vùng kháng cự 2.084 – 2.145 điểm.

Số liệu VN-Index tuần vừa qua.

Về chiến lược đầu tư, ABS Research cho rằng rủi ro đối với cổ phiếu đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước. Nhà đầu tư đã giải ngân từ cuối tháng 3 và trong tháng 4 có thể tiếp tục nắm giữ, hoặc gia tăng tỷ trọng ở các cổ phiếu phù hợp.

“Với nhà đầu tư ngắn hạn, chiến lược phù hợp là tăng tần suất giao dịch theo các vùng hỗ trợ, kháng cự của từng cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu đáng chú ý là các doanh nghiệp có triển vọng kết quả kinh doanh tích cực, tài chính lành mạnh, cổ tức cao, định giá hợp lý hoặc có khả năng hưởng lợi nếu dòng vốn ngoại quay lại mạnh hơn trong câu chuyện nâng hạng thị trường”, ABS Research cho biết.

Trong khi đó, theo dự báo của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), kịch bản cơ sở vẫn nghiêng về xu hướng tăng nhưng đi kèm tâm lý thận trọng.

VN-Index trong giai đoạn hiện nay chịu tác động đan xen từ cả yếu tố hỗ trợ lẫn rủi ro. Ở chiều tích cực, nền tảng tăng trưởng kinh tế vẫn được duy trì ổn định, chất lượng thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự cải thiện khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, đồng thời triển vọng tín nhiệm quốc gia cũng được cải thiện.

Việc VN-Index đã tạm thời vượt lên trên vùng kháng cự quanh mốc 1.909 điểm được xem là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, cho thấy chỉ số có khả năng tiếp tục hướng đến vùng kháng cự kế tiếp quanh 1.925 điểm, tương ứng vùng đỉnh được hình thành trong tháng 1.

“VN-Index vẫn duy trì quán tính tăng điểm trong tháng 5, song sẽ đi kèm các nhịp rung lắc và sự thận trọng của dòng tiền. Vùng 1.865 điểm sau khi được vượt qua có thể trở thành vùng hỗ trợ quan trọng trong thời gian tới, qua đó VN-Index được kỳ vọng dao động trong vùng từ 1.865 - 1.925 điểm trong tháng 5”, TPS dự báo.