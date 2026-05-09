Giá xăng dầu hôm nay 9/5: Thế giới tăng giảm trái chiều

Giá dầu thế giới

Giá dầu hôm nay tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz.

Mặc dù giá dầu biến động trái chiều trong phiên giao dịch cuối tuần, nhưng cả hai loại dầu vẫn ghi nhận mức giảm hơn 6% trong cả tuần, qua đó phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước diễn biến khó lường tại Trung Đông.

Theo giới phân tích, thị trường dầu mỏ hiện tiếp tục dao động mạnh, giữa kỳ vọng về chấm dứt xung đột và nguy cơ xung đột leo thang. Ông John Kilduff, đối tác của Again Capital, nhận định thị trường đang ở trạng thái “giằng co”, khi một mặt kỳ vọng về tiến triển đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì, mặt khác nguy cơ xung đột vẫn tiếp tục.

Ông John Kilduff cho rằng, thị trường đang nghiêng về khả năng hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại, hướng tới giai đoạn đàm phán kéo dài khoảng 30 ngày nhằm tìm kiếm một thỏa thuận mới giữa Washington và Tehran.

Trong khi đó, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao của Price Futures Group, đánh giá hoạt động vận tải hàng hải tại Vịnh Persian vẫn diễn ra tương đối ổn định so với những lo ngại trước đó. Điều này góp phần làm dịu tâm lý căng thẳng trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Trước đó, lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục xảy ra đụng độ, trong khi UAE hứng chịu thêm các vụ tấn công mới. Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Washington chờ phản hồi từ Tehran về đề xuất chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm tuyên bố lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực và tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, sang ngày thứ Sáu, ông tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu Iran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Các chuyên gia cho rằng, triển vọng nguồn cung dầu từ khu vực vùng Vịnh, mức tồn kho nhiên liệu, cũng như các biện pháp trừng phạt đối với Iran sẽ tiếp tục là những yếu tố tác động mạnh tới giá dầu trong thời gian tới. Tuy nhiên, những vấn đề này khó có thể được giải quyết triệt để nếu chưa đạt được một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu hiện nay.

Cùng với đó, thị trường còn chịu tác động từ thông tin Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) đang điều tra các giao dịch dầu mỏ trị giá khoảng 7 tỷ USD, được thực hiện trước thời điểm Tổng thống Donald Trump đưa ra các tuyên bố quan trọng liên quan đến xung đột Iran.

Từ 15h ngày 7/5, xăng RON95 tăng 600 đồng lên 24.350 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng 1.164 đồng, lên 23.790 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 680 đồng, không cao hơn 27.494 đồng/lít, còn mazut tăng 1.150 đồng, không cao hơn 21.172 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ Công Thương - Tài chính không trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.