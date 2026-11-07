17 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ Cục, trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 5/11, địa phương ghi nhận 17 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì có nhân tại 3 điểm kinh doanh thuộc xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: VOV)

Đáng chú ý, đây là vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể liên quan đến bánh mì thứ ba tại Quảng Ngãi trong năm nay.

Trước đó, tháng 10, vụ việc xảy ra tại điểm bán bánh mì Bà Được khiến 175 người bị ngộ độc. Kết quả điều tra xác định thực phẩm nhiễm vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn Salmonella, là nguyên nhân gây ngộ độc.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân, không để xảy ra nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngành y tế địa phương cần thông báo rộng rãi đến người dân tại khu vực xảy ra vụ việc. Những người đã ăn bánh mì tại các cơ sở kinh doanh liên quan, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, cần thông báo ngay cho trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ.

Cùng với công tác điều trị, cơ quan chức năng phải khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nơi cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi gây ngộ độc.

Các đơn vị liên quan cần lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu phát hiện và công khai kết quả điều tra để cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu địa phương rà soát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đặc biệt là cửa hàng, xe đẩy bán bánh mì; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu và bảo đảm vệ sinh trong các khâu sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản.

Ngành Y tế cần hướng dẫn người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh, hạn chế nguy cơ ngộ độc.

Ngoài ra, Sở Y tế Quảng Ngãi phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, trong đó có Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng và Công văn số 848/BYT-ATTP ngày 9/2/2026 của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi theo dõi, cập nhật diễn biến vụ việc hằng ngày và gửi báo cáo điều tra chi tiết về Cục theo quy định.

Trước đó, sau khi 17 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại 3 điểm bán gồm: bánh mì que Ông Bảy ở xã Tịnh Khê; bánh mì bà Thu tại chợ Bờ Đắp và bánh mì bà Hà tại chợ Dốc đều thuộc xã Đông Sơn. Cơ chức năng xác định điểm bán bánh mì que Ông Bảy do ông Lê Tôn Quý làm chủ tại xã Tịnh Khê và cung cấp bánh mì, nước chan, bơ và chà bông cho 2 điểm bán bánh mì bà Thu và bà Hà ở xã Đông Sơn.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã niêm phong số thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì que Ông Bảy, đồng thời đề nghị cả 3 cơ sở tạm ngừng kinh doanh để phục vụ công tác điều tra, chờ kết luận chính thức.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị liên quan lấy 13 mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.