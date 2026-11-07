Vết đen ở lòng bàn chân không đau, không ngứa, đi khám phát hiện ung thư da

(VTC News) -

Bệnh viện Da liễu Trung ương thông tin về 3 trường hợp mắc ung thư da dạng tế bào hắc tố ở lòng bàn chân và gót chân. Tổn thương ban đầu chỉ là vùng da sẫm màu, không đau, không ngứa nên họ chủ quan, chậm đi khám.

Trong đó, nam bệnh nhân 58 tuổi có vết đen ở lòng bàn chân trái suốt 2 năm, đến khi loét, chảy máu mới đi khám. Một nữ bệnh nhân 82 tuổi tự ngâm thuốc lá khi vùng da sẫm màu ở gót chân trái tăng kích thước, loét nhưng không cải thiện.

Trường hợp còn lại là bệnh nhân nữ 70 tuổi từng được chẩn đoán bị chai chân và phẫu thuật cắt bỏ. Tuy nhiên, tổn thương tái phát, người bệnh tiếp tục điều trị kháng sinh do nghi nhiễm trùng da nhưng không thuyên giảm.

Cả ba trường hợp đều được xác định mắc ung thư tế bào hắc tố qua xét nghiệm và giải phẫu bệnh.

Bệnh nhân ung thư tế bào hắc tố điều tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. (Ảnh: BVCC)

TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, ung thư da thể tế bào hắc tố là bệnh lý ác tính có khả năng phát triển nhanh, xâm lấn sâu và di căn đến hạch bạch huyết, các cơ quan như não, phổi, gan.

Nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả, trong khi bệnh đã xâm lấn hoặc di căn, việc điều trị sẽ phức tạp hơn, có thể phải kết hợp phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc liệu pháp miễn dịch.

Bệnh lý này có thể khởi phát từ những nốt hoặc vùng sắc tố nhỏ, không gây đau, ngứa. Ở người châu Á, bệnh thường xuất hiện tại những vị trí ít được chú ý như lòng bàn chân, gót chân và vùng dưới móng.

Qua các trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, người dân khi phát hiện vùng da sẫm màu mới xuất hiện hoặc có dấu hiệu tăng kích thước, thay đổi màu sắc, loét, chảy máu hoặc tái phát sau phẫu thuật, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám. Không tự ý đắp thuốc, ngâm thuốc lá hoặc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc.

Các vùng da sẫm màu cảnh báo ung thư da ác tính. (Ảnh minh họa)