Bị phì đại tuyến tiền liệt nặng, người đàn ông vẫn xin về nhà vì sợ lên bàn mổ

(VTC News) -

Người đàn ông 71 tuổi đến khám tại khoa Thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) trong tình trạng tiểu khó kéo dài nhiều tháng, mỗi đêm phải thức dậy 4-5 lần để đi vệ sinh. Kết quả đánh giá bảng điểm triệu chứng đường tiểu dưới đạt 25 điểm, thuộc mức độ nặng.

Các kết quả cận lâm sàng cho thấy tuyến tiền liệt của bệnh nhân phì đại với thể tích khoảng 101g, lớn gấp nhiều lần kích thước thông thường. Độ lồi tuyến tiền liệt vào lòng bàng quang là 26mm, thuộc độ III, cho thấy tình trạng chèn ép, cản trở dòng nước tiểu. Đáng chú ý, chỉ số PSA trong máu lên tới 15ng/mL, cần được đánh giá thêm bằng các phương pháp chuyên sâu như chụp cộng hưởng từ và sinh thiết khi có chỉ định để xác định nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Bác sĩ Lực tư vấn cho bệnh nhân.

Với tình trạng này, bác sĩ Mai Văn Lực khuyến cáo người bệnh nhập viện để đánh giá toàn diện, cân nhắc can thiệp giải phóng tắc nghẽn và làm rõ nguy cơ ác tính. Tuy nhiên, sau khi nghe giải thích về tình trạng bệnh và hướng điều trị, bệnh nhân lại quyết định xin về uống thuốc, chờ bí tiểu hoàn toàn mới mổ khiến bác sĩ ngạc nhiên.

Ông giải thích mình có ba người bạn từng phẫu thuật tuyến tiền liệt. Trong đó, hai người qua đời không lâu sau mổ, người còn lại dù đã phẫu thuật nhưng đến nay vẫn gặp khó khăn khi tiểu tiện. Những câu chuyện ấy khiến ông ám ảnh, không dám bước lên bàn mổ.

Bác sĩ Lực cho biết, đây là tâm lý e ngại, nỗi sợ vô hình phổ biến của người cao tuổi, cần được tháo gỡ bởi người nhà và nhân viên y tế. Việc trì hoãn điều trị, chờ đến khi bí tiểu hoàn toàn mới chịu mổ sẽ khiến bàng quang giãn mỏng, mất trương lực cơ, gây trào ngược ứ nước và hỏng thận.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh, y học hiện đại ngày nay đã có nhiều bước tiến với các kỹ thuật ít xâm lấn giúp phục hồi nhanh và an toàn hơn hẳn, người bệnh không nên lấy kết quả điều trị của người khác trong quá khứ làm thước đo cho hiện tại vì mỗi người có một thể trạng, một kích thước khối u và bệnh cảnh hoàn toàn khác nhau. Đáng lo ngại, việc trì hoãn phác đồ điều trị có thể sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình điều trị của bệnh nhân.