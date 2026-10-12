Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì vỉa hè: Số ca nhập viện tăng lên 135 người

(VTC News) -

Liên quan đến vụ hàng loạt người nhập viện sau khi ăn bánh mì Bà Được (vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết tính đến 7h30 ngày 12/10, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận, điều trị 135 bệnh nhân.

Số bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì vỉa hè ở Quảng Ngãi đã tăng lên 135 người.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng 54 ca, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 28 ca, Bệnh viện Sản Nhi 42 ca, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Mộ Đức 5 ca, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Sơn Tịnh 3 ca và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đặng Thùy Trâm 3 ca.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi) chiều 10/10 về vụ việc, sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hàng chục bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được (vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành).

Theo khai thác dịch tễ, trong khoảng thời gian từ 9 - 18h ngày 9/10, 18 người đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại địa điểm trên. Khoảng 15h cùng ngày có người đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt. Những người còn lại lần lượt có biểu hiện tương tự và được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.