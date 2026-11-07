PGS.TS Vũ Văn Giáp được giao điều hành Bệnh viện Bạch Mai

Quyết định này được đưa ra sau khi PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo quyết định được công bố, PGS.TS Vũ Văn Giáp sẽ đảm nhiệm vai trò phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của Bệnh viện Bạch Mai cho đến khi Bộ trưởng Y tế chính thức bổ nhiệm chức danh Giám đốc bệnh viện.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn được giao điều hành Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVBM

PGS.TS Vũ Văn Giáp sinh năm 1977 tại Bắc Ninh, là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Hô hấp với nhiều năm kinh nghiệm điều trị các bệnh lý mạn tính như hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Thái Nguyên vào năm 2001, ông tiếp tục hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú và thạc sĩ nội khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời có thời gian tu nghiệp, thực hành chức năng bác sĩ nội trú tại Trung tâm Viện - Trường Nancy (Pháp).

Năm 2013, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Nội hô hấp và được phong hàm Phó Giáo sư vào năm 2016.

Trong suốt quá trình công tác tại bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Vũ Văn Giáp từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, phụ trách Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn vào tháng 1/2023.