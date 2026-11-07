Kích hoạt báo động đỏ cứu bé trai 5 tuổi vỡ khí quản sau tai nạn hy hữu

(VTC News) -

Ngày 7/11, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin, bệnh viện vừa kích hoạt báo động đỏ cấp cứu bé trai 5 tuổi gặp tai nạn hy hữu, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Trong lúc đi bộ tại sân chơi trẻ em ở Hà Nội, bé trai không may va chạm với một trẻ khác đi xe đạp ở khúc cua khuất tầm nhìn. Cú đập mạnh của tay lái xe đạp vào vùng cổ khiến bé trai đau đớn, sưng nề mặt, mi mắt và suy hô hấp. Gia đình lập tức đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất và chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

BSCKII. Trịnh Tuấn Anh, Khoa Cấp cứu và Chống độc cho biết trẻ nhập viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch do tràn khí vùng cổ, trung thất và lồng ngực chèn ép cấp tính các cơ quan quan trọng. Kết quả chụp CT cho thấy không khí thoát ra ngoài mô dưới da diện rộng từ đỉnh đầu đến hai đầu gối, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Nhận định tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa cấp cứu, hồi sức ngoại, gây mê, ngoại lồng ngực và ngoại tổng hợp phối hợp xử trí.

Sau khoảng 2 ngày theo dõi hậu phẫu, trẻ được chuyển đến Khoa Điều trị tích cực Nội Tim mạch. (Ảnh: BVCC)

Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy tình trạng tràn khí dưới da lan rộng từ đỉnh đầu xuống hai đầu gối, phổi thông khí kém, đe dọa tính mạng. Các bác sĩ khẩn trương kiểm soát đường thở, dẫn lưu màng phổi và giải phóng chèn ép. Khi tình trạng tạm ổn định, trẻ được chuyển đến Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa để tiếp tục hồi sức.

Tại đây, các bác sĩ đặt ống nội khí quản có bóng chèn, đưa qua vị trí tổn thương nhằm hạn chế khí thoát ra mô dưới da, đồng thời duy trì thông khí cho trẻ. Qua thăm khám và phối hợp đánh giá giữa các chuyên khoa, bệnh nhi được xác định bị vỡ khí quản.

Sáng hôm sau, ca mổ kéo dài 3 giờ do PGS.TS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, trực tiếp thực hiện. Thách thức đặt ra là vết rách khí quản có thể kéo dài, trong khi mức độ tổn thương và tình trạng dập nát của mô chưa thể xác định chính xác trước khi thăm dò trực tiếp trong mổ. Ê-kíp chuẩn bị nhiều phương án, từ khâu phục hồi vết rách, cắt nối đoạn khí quản tổn thương đến tái tạo bằng vật liệu thay thế, tùy tình trạng thực tế.

Quá trình phẫu thuật ghi nhận vết rách khí quản dài 2,5cm. Nhờ mép rách gọn và ít dập nát, các bác sĩ đã khâu phục hồi, bảo tồn thành công khí quản tự nhiên cho bệnh nhi mà không phải cắt bỏ đoạn tổn thương.

Sau phẫu thuật, trẻ được chuyển đến Khoa Điều trị tích cực Ngoại Tim mạch để tiếp tục theo dõi và chăm sóc đặc biệt. ThS.BS. Dương Khánh Toàn, Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, cho biết trẻ hồi phục thuận lợi, thông khí tốt, không có dấu hiệu chảy máu hay rò khí qua đường thở, không ghi nhận tổn thương phối hợp.

Các bác sĩ cảnh báo, vỡ khí quản ở trẻ em có thể xảy ra sau tai nạn giao thông hoặc tai nạn sinh hoạt. Khi trẻ bị chấn thương vùng cổ, ngực, xuất hiện khó thở hoặc sưng phồng bất thường ở vùng cổ, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế cấp cứu ngay. Việc phát hiện và xử trí kịp thời tại cơ sở có khả năng điều trị chấn thương đường thở ở trẻ em có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ tính mạng và chức năng hô hấp của trẻ.