Cầu đi bộ hình lá dừa qua sông Sài Gòn hợp long thành công sau 8 giờ thi công

(VTC News) -

13h ngày 21/10, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hợp long thành công sau 8 giờ thi công.

Hợp long thành công nhờ con nước sông Sài Gòn

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng, chia sẻ ông rất hạnh phúc, xúc động khi chứng kiến thành quả của tập thể cán bộ, công nhân, kỹ sư đã làm việc ngày đêm để hoàn thành công trình. Đặc biệt, đơn vị đã áp dụng giải pháp tối ưu nhằm giảm thiểu thời gian gián đoạn lưu thông trên sông Sài Gòn.

“Chúng tôi chỉ mất đúng một ngày để thi công mà không ảnh hưởng nhiều đến việc lưu thông trên sông Sài Gòn. Với chúng tôi, cây cầu này không chỉ là một công trình biểu tượng của TP.HCM, mà còn là công trình mang ý nghĩa kết nối hai bờ sông Sài Gòn - cây cầu của một thành phố nghĩa tình, kết nối yêu thương giữa đôi bờ, phục vụ người dân thành phố và để lại một dấu ấn đẹp”, ông Dũng khẳng định.

Từ 5h, công tác hợp long được triển khai theo phương án đã tính toán dựa trên diễn biến thủy triều. Để lựa chọn thời điểm thi công, đội ngũ kỹ thuật đã theo dõi dữ liệu thủy văn trong nhiều tháng, cũng như đối chiếu với dữ liệu những năm trước đó để xác định khoảng thời gian “nước đứng” chỉ kéo dài khoảng 3 giờ.

Khoảnh khắc nhịp chính cầu đi bộ được đưa vào khớp vị trí.

Đây là lúc mực nước tương đối ổn định, dòng chảy giảm, tạo điều kiện thuận lợi đưa kết cấu thép vào vị trí. Vì vậy, các thao tác quan trọng phải được tính toán, sắp xếp chặt chẽ để tận dụng điều kiện thủy triều phù hợp.

Hơn 4h30 sáng, sà lan chở kết cấu cầu được xoay ngang, đưa vào vị trí giữa hai trụ TC01 và TC02. Hệ thống cáp neo, tời kéo và điều chỉnh nước dằn trong sà lan phối hợp vận hành để kiểm soát vị trí kết cấu trước tác động của dòng chảy.

Việc căn chỉnh bảo đảm các điểm kết nối khớp với thiết kế, với sai số được kiểm soát ở mức milimét.

Đến 13h cùng ngày, công tác hợp long hoàn thành, đưa dự án bước sang giai đoạn kiểm tra và hoàn thiện đúng các kịch bản đặt ra.

Đặc biệt, do đặc thù bán thủy triều của sông Sài Gòn, áp lực nước lên thân sà lan tăng lớn tại thời điểm chặn dòng, đưa kết cấu vào vị trí hợp long. Đội ngũ kỹ sư đã sử dụng phần mềm chuyên dụng để mô phỏng các kịch bản biến động dòng chảy, từ đó tính toán phương án điều phối hệ thống cáp tời neo, kết hợp bơm xả nước ballast để điều chỉnh đối trọng và sử dụng hệ thống rơ-moóc tự vận hành SPMT, để tinh chỉnh vị trí.

Sau hợp long, cây cầu sẽ tiếp tục nhiều phần việc hoàn thiện, thử tải để có thể phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2027.

Vượt qua những yêu cầu kỹ thuật phức tạp này, các đơn vị đã đưa nhịp cầu vào đúng vị trí, hoàn thành cột mốc hợp long theo kế hoạch.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, cho biết trong ngày hợp long, khoảng 300 cán bộ kỹ sư, công nhân các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát đã được huy động phối hợp từng phần việc từ hơn 1h sáng.

Sau hợp long, các đơn vị chuyên môn sẽ tiếp tục đo đạc hình dáng tổng thể, kiểm tra độ vồng, lực căng cáp, chất lượng các mối nối và trạng thái chịu lực của toàn bộ kết cấu thép. Kết quả được đối chiếu với hồ sơ thiết kế, nhằm đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Công trình cũng được quan trắc để theo dõi những thay đổi của kết cấu trong quá trình hoàn thiện.

Cùng với đó, các đơn vị thi công sẽ tập trung hoàn thiện mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và cảnh quan hai đầu cầu. Các hạng mục này sẽ từng bước định hình diện mạo hoàn chỉnh cho cây cầu và không gian đi bộ ven sông. Sau khi hoàn thiện, cầu sẽ được thử tải, đánh giá khả năng chịu lực, độ ổn định và mức độ an toàn trước khi nghiệm thu.

Đông đảo cán bộ, kỹ sư, công nhân các nhà thầu được huy động từ 1h sáng.

Đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết thêm đang trình Thành phố phương án triển khai hệ thống chiếu sáng mỹ thuật. Các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình để phục vụ người dân TP.HCM vào dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Theo chủ đầu tư Nutifood, doanh nghiệp tài trợ toàn bộ chi phí gần 1.000 tỷ đồng đầu tư cầu đi bộ, doanh nghiệp đang phối hợp với các đơn vị tham gia dự án để triển khai những công đoạn cuối cùng.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood, cho biết sau hợp long vẫn còn nhiều công việc phải hoàn thành, đặc biệt là các bước kiểm tra, hoàn thiện và nghiệm thu.

“Việc hợp long thành công là một cột mốc rất đáng mừng sau quá trình chuẩn bị và thi công với nhiều yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Chúng tôi trân trọng nỗ lực của các đơn vị thiết kế, tư vấn, giám sát và thi công đã cùng nhau đưa dự án đến giai đoạn quan trọng này.

Chúng tôi mong muốn dành tặng người dân TP.HCM một cây cầu không chỉ đẹp về kiến trúc mà còn an toàn, thuận tiện và có chất lượng bền vững”, ông Hoàng cho biết.

Kết cấu “cầu mềm” với những yêu cầu kỹ thuật đặc biệt

Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là kết cấu được các kỹ sư của Tập đoàn Đại Dũng mô tả là dạng “cầu mềm”, thay vì dạng cầu cứng thông thường.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng (bìa phải) động viên người lao động trước thời khắc hợp long cầu đi bộ.

Theo giải thích của đơn vị chế tạo, đây là hệ kết cấu thép không gian có hình dáng cong 3 chiều, với những yêu cầu đặc biệt về kiểm soát độ võng và biến dạng khi chịu tải.

Cây cầu có nhịp chính cầu dài 187 mét, không có trụ đỡ giữa sông. Phía trên mặt cầu là hệ vòm thép lấy cảm hứng từ lá dừa nước, kết hợp vòm biên tạo hình giọt nước. Đáng chú ý, hình giọt nước không chỉ là chi tiết trang trí, mà còn tham gia liên kết với các bộ phận khác của kết cấu.

Đơn vị thi công nhịp chính cầu cho biết để tạo nên những đường cong 3 chiều, các cấu kiện thép được chia thành nhiều phân đoạn, gia công theo các bán kính cong khác nhau, rồi liên kết lại. Khi lắp ghép, toàn bộ đường cong phải liền mạch, không xuất hiện những điểm gãy khúc, đồng thời bảo đảm độ chính xác và khả năng chịu lực.

Đặc biệt, theo đại diện Nhà máy Đại Dũng, toàn bộ mối hàn trên kết cấu cầu đều được kiểm tra bằng phương pháp không phá hủy (NDT). Phương pháp này giúp phát hiện các khuyết tật mà không làm hư hại cấu kiện, góp phần kiểm soát chất lượng và độ bền của các liên kết thép.

Một yêu cầu quan trọng khác đối với dạng kết cấu “cầu mềm” là tính toán độ vồng (camber). Đây là độ cong được tạo trước trong quá trình chế tạo để bù lại phần võng xuống khi kết cấu chịu tải.

Rất nhiều phần việc hoàn thiện cây cầu vẫn đang tiếp tục hoàn thiện sau khi những nhiệm vụ khó nhất đã hoàn thành.

Việc tính toán độ vồng phải được thực hiện ngay từ giai đoạn gia công, tổ hợp, kết hợp giữa hồ sơ thiết kế và kết quả đo kiểm thực tế. Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định độ chính xác của công đoạn hợp long.

Theo ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, sông Sài Gòn đã có nhiều công trình cầu phục vụ giao thông, nhưng cây cầu hình lá dừa là cầu đi bộ đầu tiên bắc qua sông, có quy mô và thiết kế kiến trúc đặc biệt.

Công trình khi vận hành sẽ tạo thêm một điểm tham quan, check-in, góp phần hình thành biểu tượng kiến trúc mới của TP.HCM và thu hút khách du lịch.

Bên cạnh đó, việc công trình được doanh nghiệp tư nhân tài trợ cũng cho thấy vai trò đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân đối với sự phát triển của TP.HCM. Không chỉ làm tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh mà các doanh nghiệp của Thành phố còn đồng hành xây dựng những công trình có ý nghĩa với cộng đồng.

“Một điểm đáng chú ý là công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, nhưng các đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công trong nước đã chủ động triển khai. Đây cũng là minh chứng cho năng lực và tinh thần tự lực, tự cường của các doanh nghiệp Việt Nam”, ông Thi chia sẻ.