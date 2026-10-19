Cầu đi bộ hình lá dừa qua sông Sài Gòn chạy tiến độ để phục vụ Nhân dân Tết 2027

(VTC News) -

Thông tin được ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cao cấp quản lý dự án Nutifood, cho biết chiều 19/10, khi công trình nhịp chính và khối đỡ 3.400 tấn của cây cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn được lai dắt thành công từ Vũng Tàu về Bến Bạch Đằng sau 2 ngày vượt hơn 67 hải lý.

Đại diện chủ đầu tư cho biết theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thiện trước 30/4/2027, nhưng các đơn vị đang cố gắng đẩy tiến độ nhanh nhất có thể, với mong muốn cây cầu được phục vụ người dân TP.HCM ngay dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi.

Hoàn thành hải trình 124km, giải bài toán kỹ thuật lắp đặt

Nhịp chính cầu đi bộ dài 187m, cao hơn 20m cùng hệ đỡ đồ sộ đã cập bến Bạch Đằng phía bờ Thủ Thiêm chiều 19/10, sẵn sàng hợp long.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, phần việc quan trọng và khó nhất là hợp long, sẽ thực hiện từ sáng sớm 21/10. Đưa khối kết cấu thép nặng hơn 3.400 tấn vào vị trí giữa sông Sài Gòn là công đoạn đòi hỏi tính toán chặt chẽ về thủy triều, dòng chảy và độ chính xác lắp đặt.

Sau khi sà lan neo đậu tại Bến Bạch Đằng thành công lúc 14h30 chiều 19/10, đại diện Tập đoàn Đại Dũng cho biết đã chuẩn bị các phương tiện kích nâng thủy lực, hệ thống tời neo và đội ngũ kỹ thuật để triển khai những bước tiếp theo, phục vụ công tác hợp long.

Theo phương án thi công, việc đưa nhịp chính vào vị trí hợp long sẽ được thực hiện qua nhiều bước, gồm tháo neo, xoay sà lan, tiếp cận vị trí lắp đặt, định vị, hiệu chỉnh và hạ tải. Các công đoạn phải được phối hợp đồng bộ nhằm đưa kết cấu vào đúng vị trí trước khi tiến hành đấu nối.

Thách thức lớn nằm ở quy mô và trọng lượng của tổ hợp kết cấu, trong khi quá trình lắp đặt chịu ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện thủy văn trên sông Sài Gòn. Mực nước thay đổi theo thủy triều, dòng chảy và thời tiết khiến việc lựa chọn thời điểm thi công, kiểm soát độ cao và căn chỉnh vị trí kết cấu cần được tính toán kỹ lưỡng.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng cho biết thêm, các đơn vị tư vấn và nhà thầu đã dành nhiều tháng nghiên cứu dữ liệu thủy văn, xây dựng phương án kỹ thuật và dự phòng những tình huống có thể phát sinh.

Sà lan được trang bị hệ thống bơm nước để điều chỉnh độ nổi, kết hợp thiết bị tự hành đa trục chuyên dụng phục vụ nâng, hạ kết cấu. Các tàu kéo và tàu đẩy sẽ hỗ trợ điều hướng, căn chỉnh tổ hợp thép vào đúng vị trí theo phương án thi công.

Theo ông Hoàng, việc đưa một kết cấu thép quy mô lớn vào đúng vị trí giữa sông, bảo đảm độ chính xác để kết nối với các hạng mục ở hai bờ, là công đoạn đặc biệt quan trọng. Chủ đầu tư cùng các đơn vị tham gia đang tập trung chuẩn bị để quá trình hợp long diễn ra an toàn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Khối kết cấu thép nặng 3.400 tấn được lai dắt trên sông Sài Gòn, giữa trung tâm TP.HCM.

Giai đoạn hợp long tiếp tục đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, bảo đảm kết cấu được định vị và đấu nối theo đúng phương án.

Chờ ngày đón những bước chân đầu tiên của người dân

Đại diện nhà đầu tư cho biết thách thức lớn nhất là hiện thực hóa một thiết kế kiến trúc độc đáo trên giấy thành công trình thực tế, vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, vừa đáp ứng những yêu cầu rất cao về kỹ thuật và an toàn. Đặc biệt, việc thi công trên sông Sài Gòn, ngay giữa trung tâm thành phố, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và tính toán kỹ lưỡng ở từng giai đoạn.

Một phần đường dẫn cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn phía phường Sài Gòn đang chờ hoàn thiện.

“Từ ngày khởi công 29/3/2025 đến nay, chúng tôi đã cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu đi qua nhiều cột mốc quan trọng và giải quyết không ít bài toán kỹ thuật phức tạp của một công trình có kết cấu đặc biệt ngay giữa trung tâm thành phố.

Hôm nay, khi chứng kiến khối kết cấu tổ hợp nặng 3.400 tấn hoàn thành hành trình vận chuyển đường thủy dài 124 km từ Vũng Tàu về đến Bến Bạch Đằng, tôi thực sự xúc động. Đây là thành quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực không ngừng của rất nhiều con người”, ông Nguyễn Hữu Hoàng chia sẻ.

Sau hợp long, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lan can, hệ thống âm thanh, chiếu sáng, thang máy, thang cuốn cùng các hạng mục kiến trúc và cảnh quan. Công trình sẽ được kiểm tra, kiểm định và thử tải trước khi đưa vào sử dụng, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và an toàn theo quy định.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cao cấp quản lý dự án Nutifood.

Theo đại diện Đại Dũng, việc đưa nhịp vòm thép về công trường an toàn là dấu mốc đáng nhớ đối với đội ngũ thực hiện dự án. Đơn vị kỳ vọng quá trình hợp long sẽ tiếp tục được triển khai theo đúng các yêu cầu kỹ thuật, góp phần hoàn thiện công trình có kiến trúc đặc biệt ngay tại trung tâm TP.HCM.

Phía nhà đầu tư cây cầu là Nutifood cho biết khi cây cầu hoàn thiện không chỉ tạo thuận lợi cho người dân kết nối, di chuyển giữa khu vực trung tâm Thành phố với khu đô thị mới Thủ Thiêm, mà còn bổ sung không gian dạo bộ, tham quan, ngắm cảnh bên sông Sài Gòn.

“Niềm vui lớn nhất của chủ đầu tư là ngày công trình hoàn thành, đón những bước chân đầu tiên của người dân và thực sự trở thành một phần trong đời sống đô thị. Đây cũng là cách chúng tôi tri ân người tiêu dùng đã tin yêu, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển”, ông Nguyễn Hữu Hoàng kỳ vọng.

Với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có nhịp chính dài 187m, cao hơn 20m, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Thủ Thiêm. Công trình có vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Nutifood tài trợ toàn bộ cho TP.HCM.