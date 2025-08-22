Cháy xưởng sản xuất bóng đèn ở TP.HCM, 50 cảnh sát xuyên đêm dập lửa

(VTC News) -

Khoảng 0h ngày 22/8, người dân trên đường Bình Long, phường Bình Hưng Hoà (TP.HCM) phát hiện khói đen cuồn cuộn cùng ngọn lửa lớn bốc lên từ một xưởng sản xuất bóng đèn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Bảo vệ của cơ sở đã hô hoán, tìm cách tiếp cận để dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy nhanh chóng bao trùm toàn bộ xưởng, sức nóng lớn làm mái tôn biến dạng, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều động 15 xe chuyên dụng cùng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng phải dùng búa phá tường, mở lối tiếp cận, đồng thời phun nước từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa.

Hơn 50 cảnh sát PCCC phải làm việc liên tục hơn 2 giờ mới khống chế được ngọn lửa.

Lo ngại cháy lan, nhiều hộ dân sống cạnh xưởng đã kéo vòi nước, dùng can 20 lít tạt lên tường nhà để làm mát.

Đến 2h30, sau hơn 2 giờ nỗ lực, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng PCCC phát hiện một phụ nữ bên trong nhà xưởng, kịp thời đưa ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế chăm sóc.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn cùng thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.