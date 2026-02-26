Xúc động clip ông nội học dùng smartphone bằng sách hướng dẫn do cháu soạn

(VTC News) -

Clip ông nội say mê đọc sách hướng dẫn của cháu gái khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @depgaithidoiten88)

Đoạn clip đang nổi trên mạng xã hội TikTok ghi lại cảnh ông nội U70 nằm võng đung đưa, đeo kính đọc quyển sách hướng dẫn sử dụng điện thoại di động mà cháu gái tặng. Sách được in màu trên giấy A4, chữ to, có hình minh họa rõ ràng. Người ông nghiên cứu cẩn thận, lộ vẻ tâm đắc.

Với dòng chú thích "Đó giờ ông bà không chịu dùng điện thoại. Mình năn nỉ mãi ông bà mới chịu dùng nhưng lại lớn tuổi nên hay quên", clip nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem, 150 nghìn lượt yêu thích và hàng chục nghìn bình luận. Dân mạng tấm tắc ngợi khen sự hiếu thảo và sáng kiến của cô cháu gái.

"Đúng là món quà tuyệt vời nhất không nằm ở giá trị vật chất mà ở sự thấu hiểu và kiên nhẫn mà con cháu dành cho ông bà"; "Người ông chăm chú nghiên cứu từng trang giấy A4 được in cẩn thận, cho thấy ông trân trọng tấm lòng của cô cháu gái đến nhường nào".

"Sáng kiến này thực sự quá đỗi tinh tế vì người già thường ngại công nghệ và hay quên nữa. Nhưng có cuốn bí kíp viết riêng thế này thì mọi khó khăn đều bị xóa bỏ"; "Thật ngưỡng mộ cô cháu gái vì tỉ mỉ chuẩn bị một món quà đánh đúng tâm lý người cao tuổi. Từ nay, chắc chắn ông bà không còn ngại công nghệ nữa".

Mai Chi bình luận: "Có lẽ đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng điện thoại đặc biệt nhất thế giới, bởi nó không chỉ chứa đựng thông tin kỹ thuật mà còn đong đầy tình yêu thương và sự hiếu thảo của một người cháu có tâm. Đoạn clip không chỉ lan tỏa sự dễ thương mà còn là bài học quý giá về cách chúng ta quan tâm đến người già từ những điều nhỏ nhặt nhưng thiết thực nhất trong cuộc sống".

Cháu gái tinh tế thiết kế, in ấn sách hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh tặng ông bà. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều người kể lại những kỷ niệm về việc hướng dẫn ông bà, bố mẹ sử dụng điện thoại thông minh. "Mình cũng từng mất cả tuần trời chỉ để dạy bà ngoại cách mở ứng dụng gọi video cho con cháu. Dù có lúc bà quên trước quên sau nhưng khoảnh khắc gần Tết tự tay nhấn được nút xanh để nhìn thấy mặt các cháu ở xa, mọi mệt mỏi và kiên nhẫn của mình đều cảm thấy hoàn toàn xứng đáng", Huyền Trang chia sẻ.

Thanh Phong viết: "Nhớ lại hồi đầu mới mua điện thoại cho bố, mình cũng phải lấy lại mật khẩu hàng chục lần liền. Còn mẹ mình nhắn tin không dấu khiến cả nhà nhiều phen hú vía vì hiểu lầm. Giờ thì hai 'anh chị' dùng thành thạo nhoay nhoáy, nghiện hơn cả con rồi".

Nói về ông bà bố mẹ, nhiều cư dân mạng động viên nhau kiên nhẫn và dành nhiều thời gian với người cao tuổi. Bảo Quốc chia sẻ: "Việc hướng dẫn người có tuổi dùng điện thoại thông minh thực sự là cách học tính kiên nhẫn. Quan trọng hơn, chúng ta bù đắp lại những ngày tháng cha mẹ từng dạy mình tập viết đi viết lại nét bút đầu đời".

Hồng Hạnh bình luận: "Nhiều bạn bè của mình cũng chia sẻ rằng từ ngày ông bà biết dùng mạng xã hội, khoảng cách giữa các thế hệ dường như được thu hẹp lại rất nhiều vì mọi người tương tác với nhau thường xuyên hơn. Vậy nên, ai đang dạy ông bà bố mẹ dùng điện thoại thì đừng cáu gắt. Càng cao tuổi, con người càng khó tiếp thu điều mới mẻ hơn mà".