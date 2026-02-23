Trend 'chạy vào ôm ông bà' gây sốt mạng đầu năm mới Bính Ngọ

(VTC News) -

Clip theo trend chạy vào lòng ôm ông bà gây sốt Tiktok. (Nguồn: @thng.gplx)

Dịp Tết Bính Ngọ 2026 là thời điểm bùng nổ nhiều trào lưu đặc biệt trên mạng xã hội. Từ TikTok, Facebook đến Threads, giới trẻ liên tục sáng tạo những nội dung mang đậm màu sắc ngày xuân. Giữa rất nhiều xu hướng ấy, có một trào lưu giản dị nhưng đầy xúc động đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim cộng đồng mạng, đó là ghi lại khoảnh khắc cả đại gia đình cùng chạy ùa vào vòng tay ông bà.

Chỉ cần gõ các hashtag #trendchayomongba hay #trendconchauomba trên TikTok, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt video với hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem và tương tác. Không cần kỹ xảo cầu kỳ, không cần bối cảnh hoành tráng, những đoạn clip chỉ vỏn vẹn vài chục giây nhưng lại khiến người xem rưng rưng vì sự chân thật và ấm áp lan tỏa qua từng khung hình.

Điểm chung trong các video là hình ảnh ông bà luôn đứng ở vị trí trung tâm. Có cụ ông tóc bạc phơ trong chiếc áo len giản dị, có cụ bà hiền từ với nụ cười phúc hậu. Chỉ vài giây sau khi máy quay bắt đầu, từ nhiều hướng khác nhau, con cháu thuộc nhiều thế hệ bất ngờ chạy ùa về phía ông bà. Tiếng cười vang lên, những cái ôm siết chặt, gương mặt rạng rỡ hòa lẫn niềm hạnh phúc khó giấu. Cả gia đình quây quần trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để khắc sâu thành ký ức.

Những khoảnh khắc quý giá trong dịp Tết đoàn viên. (Ảnh: @linhtranglamme)

Với nhịp sống hiện đại, khi con cháu đi làm, đi học xa nhà, mỗi năm chỉ có dịp Tết mới đông đủ để sum vầy bên ông bà, cha mẹ. Chính vì thế, trào lưu này như một cách nhắc nhớ về giá trị của ngày Tết là sự đoàn viên. Những bước chạy vội vã là biểu tượng của hành trình trở về, của tình thân, sự hướng về cội nguồn.

Việc thực hiện clip theo trào lưu này có vẻ đơn giản, nhưng để có được đoạn video đầy đủ các thành viên trong gia đình lại không hề dễ dàng. Mỗi clip chỉ kéo dài khoảng hơn 10 giây nhưng đòi hỏi sự kết nối, đồng thuận và có mặt của tất cả mọi người. Có gia đình phải tranh thủ thời gian sau bữa cơm tất niên, có nhà đợi đủ anh chị em từ xa về mới bắt đầu quay. Sự chuẩn bị ấy khiến từng khoảnh khắc càng thêm đáng trân trọng.

Đáng chú ý, các cô chú, bác lớn trong nhà, vốn quen với sự điềm đạm cũng gác lại những ngại ngùng để hòa mình vào không khí chung. Ngay cả người ít khi xuất hiện trên mạng xã hội cũng sẵn sàng “diễn” hết mình vì một kỷ niệm gia đình. Các em nhỏ được cha mẹ hướng dẫn xếp hàng, chờ hiệu lệnh rồi cùng chạy vào ôm ông bà. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thế hệ đã tạo nên những thước phim đầy ắp tiếng cười.

Hình ảnh những người cháu gen Z, gen Alpha năng động, cá tính cùng những người tuổi "băm" - đã trưởng thành, có gia đình riêng nhưng cũng như “bé lại” khi sà vào lòng ông bà khiến người xem xúc động. Trong giây phút ấy, khoảng cách tuổi tác dường như tan biến. Dù đã đi làm, đã va vấp cuộc sống, họ vẫn là những đứa trẻ háo hức chạy về vòng tay ông bà nội, ông bà ngoại, nơi luôn chờ đợi với tình yêu thương vô điều kiện.

Trend chạy ùa vào lòng ôm ông bà được nhiều gia đình thực hiện. (Ảnh: @thng.gplx)

Không ít dân mạng bình luận rằng họ xem video mà nhớ ông bà ở quê, nhớ những cái ôm ngày bé. Có người bật khóc khi nhìn thấy cụ ông, cụ bà run run dang tay đón con cháu. Ở phần bình luận, không ít tài khoản chia sẻ họ đã rơi nước mắt vì “không còn ông bà để đu trend”, ước được một lần nữa chạy thật nhanh vào vòng tay thân thương ấy, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Bạn Nguyễn Mai Liên (23 tuổi, TP.HCM), chia sẻ: “Tết năm nào gia đình mình cũng đông đủ nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lại khoảnh khắc này. Khi xem các video trên TikTok, mình thấy rất xúc động nên đã đề nghị cả nhà cùng làm. Lúc chạy vào ôm ông bà, tự nhiên mình thấy sống mũi cay cay. Bình thường mình đi làm xa, ít khi thể hiện tình cảm, nhưng nhờ video này mà cả nhà có một kỷ niệm rất đẹp”.

Không chỉ mang lại tiếng cười và sự ấm áp, trào lưu này còn khiến nhiều người rưng rưng khi xem. (Ảnh: @thuphuon226)

Mai Liên cho biết thêm, để có clip chưa đầy 15 giây, cả gia đình phải quay đi quay lại mấy lần vì có người chạy chậm, có người bật cười sớm: “Ông bà mình lúc đầu còn ngại, bảo thôi không cần quay đâu. Nhưng khi xem lại video, ông bà cười rất tươi và bảo sẽ lưu lại làm kỷ niệm. Mình nghĩ sau này xem lại, đó sẽ là một trong những kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất”.