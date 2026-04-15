Xu hướng lựa chọn căn hộ đúng nhu cầu nhưng phải vừa túi tiền

Thị trường căn hộ TP.HCM đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch rõ nét, khi các yếu tố nền tảng như giá bán, nguồn cung và nhu cầu ở thực không còn vận động riêng lẻ mà tạo thành một áp lực tổng hợp. Dữ liệu thị trường cho thấy xu hướng tăng giá vẫn tiếp diễn, trong khi khả năng tiếp cận của người mua ngày càng thu hẹp; đặc biệt ở phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực.

Giá căn hộ bước vào chu kỳ tăng mang tính cấu trúc

Mặt bằng giá căn hộ tại TP.HCM hiện đã vượt qua nhiều ngưỡng quan trọng. Tại các khu vực trung tâm, mức giá phổ biến đã vượt 100 triệu đồng/m², thậm chí cao hơn ở những dự án sở hữu vị trí đắc địa hoặc hệ tiện ích cao cấp. Đây không còn là hiện tượng tăng giá cục bộ, mà phản ánh xu hướng dài hạn, xuất phát từ ba yếu tố mang tính nền tảng: quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, chi phí phát triển gia tăng và quá trình pháp lý kéo dài.

Hệ quả là một mặt bằng giá mới được thiết lập, kéo theo sự “biến mất” của các sản phẩm có tổng giá thấp. Phân khúc căn hộ dưới 2 tỷ đồng từng là “cửa vào” của người mua lần đầu gần như không còn hiện diện tại TP.HCM.

Khách hàng đang tìm hiểu dự án căn hộ tại trung tâm mới TP.HCM.

Ở phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực, căn hộ 3 phòng ngủ cũng đang thiết lập mức giá cao. Tại khu vực trung tâm, giá phổ biến dao động từ 6 - 8 tỷ đồng, trong khi tại các đô thị giáp ranh như Dĩ An, Thuận An, mức giá cũng đã vượt 4 tỷ đồng. Khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập vì vậy ngày càng nới rộng.

Nguồn cung co hẹp và sự lệch pha của thị trường

Song song với đà tăng giá là sự suy giảm rõ rệt của nguồn cung, đặc biệt ở phân khúc trung cấp. Dù tổng nguồn cung có dấu hiệu phục hồi, nhưng theo các báo cáo thị trường, phần lớn sản phẩm mới vẫn tập trung vào phân khúc trung cao cấp. Điều này phản ánh sự dịch chuyển trong cấu trúc sản phẩm: khi chi phí đầu vào tăng cao, các chủ đầu tư có xu hướng ưu tiên những phân khúc có biên lợi nhuận tốt hơn. Kết quả là thị trường hình thành một nghịch lý rõ rệt: nguồn cung tập trung ở phân khúc cao, trong khi nhu cầu lại nằm ở phân khúc vừa túi tiền.

Trường hợp của chị Thanh Anh (28 tuổi, nhân viên văn phòng) là một ví dụ điển hình. Làm việc tại khu vực Thủ Đức, chị có nhu cầu mua một căn hộ nhỏ để ở ổn định lâu dài. Tuy nhiên, sau khi khảo sát nhiều dự án trong nội đô, mức giá phổ biến đều vượt quá khả năng tài chính.

“Ngay cả những căn hộ diện tích nhỏ cũng đã ở mức 2 - 3 tỷ đồng, chưa kể chi phí hoàn thiện. Với mức thu nhập hiện tại, tôi gần như không có nhiều lựa chọn”, chị chia sẻ. Cuối cùng, chị quyết định dịch chuyển ra khu vực Dĩ An; nơi có thể tiếp cận các dự án với mức giá khoảng 50 triệu đồng/m² dọc các trục giao thông lớn như Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 1A. Đây cũng là xu hướng chung của nhiều người mua ở thực hiện nay.

SkyZen trở thành điểm đến an cư của nhiều khách hàng trẻ với mức giá dễ sở hữu ngay trục đại lộ Phạm Văn Đồng.

Vai trò của hạ tầng kết nối và thiết kế sản phẩm

Thực tế cho thấy, dòng tiền không dịch chuyển một cách ngẫu nhiên, mà tập trung vào các khu vực hội tụ hai yếu tố: kết nối giao thông thuận tiện và hệ sinh thái đô thị đang hình thành.

Các trục hạ tầng như Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 đang trở thành tâm điểm phát triển, với mặt bằng giá đã thiết lập trên 50 triệu đồng/m². Đây là những khu vực có khả năng kết nối nhanh về trung tâm TP.HCM, đồng thời thu hút lực lượng lao động lớn từ các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và hệ thống giáo dục. Chính những yếu tố này giúp duy trì nhu cầu ở thực, đồng thời tạo nền tảng cho thanh khoản và tiềm năng tăng giá trong dài hạn.

Trước áp lực giá tăng, người mua bắt đầu thay đổi tiêu chí lựa chọn. Nếu trước đây diện tích lớn là ưu tiên, thì hiện nay xu hướng chuyển sang các sản phẩm có thiết kế tối ưu, công năng đầy đủ và tổng giá kiểm soát được. Giá trị của căn hộ không còn nằm ở diện tích, mà ở khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế trong một mức chi phí hợp lý.

Căn hộ Officetel trở thành lựa chọn hàng đầu với tổng giá thấp nhưng sở hữu khả năng thanh khoản cao.

Trong bối cảnh đó, những sản phẩm đáp ứng đồng thời ba yếu tố: giá hợp lý, vị trí kết nối tốt và công năng tối ưu trở nên ngày càng hiếm trên thị trường. Một số dự án tại khu vực vệ tinh đang cho thấy nỗ lực giải bài toán này thông qua việc tối ưu thiết kế và cấu trúc tài chính. Tại phân khu SkyZen thuộc đô thị số Picity Sky Park do Pi Group phát triển, các dòng sản phẩm được định hướng rõ ràng theo nhu cầu thực.

Với nhóm khách hàng độc thân hoặc người trẻ, sản phẩm officetel có diện tích khoảng 31m², tổng giá từ 1,6 tỷ đồng, cùng chính sách thanh toán khoảng 25% đến khi nhận nhà (tương đương ~400 triệu đồng) và hỗ trợ lãi suất trong 2 năm, giúp giảm đáng kể áp lực tài chính ban đầu.

Ở nhóm khách hàng gia đình, anh Trọng Tín (38 tuổi, kinh doanh ô tô) lựa chọn căn hộ 3 phòng ngủ diện tích khoảng 70m² với tổng giá khoảng 3,6 tỷ đồng. Theo anh Tín, điều quan trọng không phải là diện tích lớn, mà là cách bố trí hợp lý: “Gia đình đông người cần không gian riêng, nhưng tổng chi phí phải trong khả năng. Căn hộ này đáp ứng được cả hai yếu tố đó”.

Layout căn hộ 3 phòng ngủ SkyZen với thiết kế thông minh, tối ưu từng mét vuông và linh hoạt công năng sử dụng.

Điểm chung của các sản phẩm này nằm ở cách tổ chức không gian: loại bỏ diện tích dư thừa, tối ưu công năng và đảm bảo ánh sáng tự nhiên. Đây cũng là hướng đi ngày càng phổ biến trong bối cảnh chi phí nhà ở gia tăng.

Từ góc độ đầu tư, các sản phẩm diện tích nhỏ tại khu vực có kết nối tốt ngay trục đại lộ Phạm Văn Đồng như SkyZen thường đạt mức giá thuê 8–12 triệu đồng/tháng, tương đương lợi suất khoảng 6–8%/năm. Đây là mức sinh lời ổn định trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư khác biến động.

Những diễn biến hiện tại cho thấy thị trường căn hộ TP.HCM không còn vận hành theo quy luật đại trà. Giá tăng, nguồn cung co hẹp và nhu cầu ở thực duy trì ổn định đang tạo ra một cơ chế sàng lọc tự nhiên. Những sản phẩm có khả năng cân bằng giữa giá bán, công năng và vị trí sẽ trở thành tâm điểm không phải vì yếu tố quảng bá, mà vì đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của thị trường.