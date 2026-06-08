XSMN 8/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 8/6/2026

XSMN thứ 2 ngày 8/6. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 8/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 8/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 8/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 8/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 2 - KQXSMN mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tiến hành quay số ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tiến hành mở thưởng ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tiến hành tổ chức quay số ở Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tiến hành quay số ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tiến hành mở thưởng ở Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tiến hành quay số ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tiến hành quay số ở Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL) và Tiền Giang (XSTG).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể lựa chọn đổi vé tại các đại lý vé số gần nhất để thuận tiện hơn, tuy nhiên sẽ phải chịu khoản phí hoa hồng dao động từ 0,5% đến 1% tùy từng địa điểm.

- Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết theo tỉnh được in trên vé để làm thủ tục lĩnh thưởng. Cách này an toàn hơn và không phát sinh thêm bất kỳ chi phí giao dịch nào.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Người chơi có thể truy cập website vtcnews.vn hằng ngày để cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi chương trình quay số mở thưởng được phát sóng trực tiếp trên truyền hình vào lúc 16h15 mỗi ngày. Tuy nhiên, cần xác định đúng đài quay thưởng trong ngày để chọn kênh theo dõi phù hợp.

- Bên cạnh đó, người chơi có thể đến trực tiếp trường quay để theo dõi quá trình quay số và đối chiếu kết quả XSMN. Nếu trúng thưởng, bạn có thể làm thủ tục đổi thưởng ngay tại công ty xổ số kiến thiết tương ứng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời hỗ trợ tra cứu KQXS các kỳ trước nhanh chóng và thuận tiện.

Thư Trương