'Phong thanh' hay 'phong phanh': Bạn có dùng đúng ngữ cảnh?

(VTC News) -

Trong tiếng Việt, có nhiều cặp từ dễ gây nhầm lẫn do cách phát âm gần giống nhau. “Phong thanh” và “phong phanh” là ví dụ điển hình, khiến không ít người băn khoăn khi sử dụng trong giao tiếp hằng ngày cũng như văn viết.

Một từ gắn với những thông tin được nghe hoặc biết một cách thoáng qua, chưa rõ ràng; từ còn lại diễn tả trạng thái mỏng manh, không đủ ấm, thiếu sự che chắn. Nếu không nắm rõ nghĩa, người dùng rất dễ đặt từ vào sai ngữ cảnh, dẫn đến cách diễn đạt thiếu chính xác.

“Phong thanh” và “phong phanh” đều đúng chính tả nhưng dễ gây nhầm lẫn. (Ảnh: AI)

Theo bạn, “phong thanh” và “phong phanh” được dùng trong những ngữ cảnh nào? Hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.