Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Trung Quốc, giải U17 nữ châu Á hôm nay

Cập nhật mới nhất
U17 Việt Nam 0-0 U17 Trung Quốc Tiếp tục cập nhật
Trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Trung Quốc bắt đầu lúc 18h30. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.
U17 nữ Trung Quốc
U17 nữ Trung Quốc cho thấy sức tấn công đáng nể với nhiều phương án đa dạng. Ở trận đấu với U17 Myanmar, đội chủ nhà ghi tới 6 bàn dù bỏ lỡ không ít cơ hội.
Đáng chú ý, các bàn thắng của U17 nữ Trung Quốc được ghi từ 6 cầu thủ khác nhau: Liu Yuxi, Zheng Niman, Huang Qinyi, Wu Yichen, Cheng Wandi, Ju Zhitong. Chiến thắng này giúp đội tuyển của đất nước tỷ dân tạm đứng đầu bảng xếp hạng.
U17 nữ Việt Nam
Sau lượt trận đầu tiên, U17 nữ Việt Nam cùng đứng thứ hai tại bảng A với Thái Lan. Hai đội đều có 1 điểm sau trận hòa 2-2.
U17 nữ Việt Nam 2 lần bị đối thủ dẫn trước. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Masahiko cho thấy tinh thần quyết tâm cao và sự kiên trì nỗ lực đến phút cuối cùng để có được trận hòa.
Phan Thị Thu Phương và Nguyễn Thị Thanh Lam là những cầu thủ ghi bàn cho U17 Việt Nam.
U17 nữ Việt Nam đấu với U17 nữ Trung Quốc (18h30 ngày 4/5)
Cuộc đối đầu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Trung Quốc là trận thứ hai của cả 2 đội bóng tại giải U17 nữ châu Á 2026. Đây là thử thách khó nhất của thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko ở vòng bảng. Đối thủ của U17 nữ Việt Nam là đội chủ nhà và có trình độ cao.
Tại giải U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Trung Quốc là đội được đánh giá cao nhất tại bảng A. U17 nữ Việt Nam rất khó cạnh tranh ngôi đầu bảng với đội bóng này. Tuy nhiên, huấn luyện viên Masahiko và học trò vẫn cần kết quả tốt nhất có thể để tính toán cơ hội đi tiếp.
Theo thể thức của giải đấu, ngoài các đội đầu bảng và nhì bảng, đội đứng thứ ba cũng có cơ hội vào tứ kết (2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất). Do đó, ngoài vấn đề điểm số, số bàn thắng và bàn thua cũng có ý nghĩa quan trọng.
Trận U17 nữ Việt Nam đấu với U17 nữ Trung Quốc diễn ra lúc 18h30 ngày 4/5 trên sân vận động của trung tâm thể thao Thái Hồ, Tô Châu (Trung Quốc).
