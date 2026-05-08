Xác định đối thủ tranh suất World Cup với U17 nữ Việt Nam

Chiều 8/5, bảng B vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 khép lại sau khi U17 nữ Nhật Bản đánh bại Australia với tỷ số 5-0. U17 nữ Nhật Bản giành 9 điểm tuyệt đối để giữ ngôi đầu. Trong khi đó, U17 nữ Australia đứng thứ hai với 4 điểm. Theo phân nhánh đấu của ban tổ chức, U17 nữ Australia sẽ là đối thủ của U17 nữ Việt Nam ở vòng tứ kết.

Trước đó, tối 7/5, U17 nữ Việt Nam đánh bại U17 nữ Myanmar với tỷ số 2-1. Đội bóng do huấn luyện viên Okiyama Masahiko dẫn dắt chính thức vượt qua U17 nữ Thái Lan để khép lại vòng bảng ở vị trí nhì bảng A với 4 điểm. Nếu vượt qua U17 nữ Australia ở tứ kết, bóng đá nữ Việt Nam sẽ lần đầu góp mặt ở FIFA U17 World Cup nữ.

U17 nữ Việt Nam sẽ đối đầu U17 nữ Australia ở trận tứ kết.

Việc không phải chạm trán Nhật Bản ở tứ kết được xem là tín hiệu tích cực với U17 nữ Việt Nam trong hành trình săn vé World Cup. So với đội bóng giàu thành tích bậc nhất châu lục, Australia, dù mạnh về thể hình và khả năng tranh chấp, vẫn được đánh giá là thử thách ít áp lực hơn cho thầy trò HLV Okiyama Masahiko.

Trong trận cầu giành vé vào tứ kết với Myanmar, U17 nữ Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm ngay từ những phút đầu. Hai siêu phẩm đá phạt của Linh Chi và Ngọc Ánh đã giúp các cô gái Việt Nam đánh bại U17 nữ Myanmar.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, U17 nữ Thái Lan không thể tạo bất ngờ khi để thua U17 nữ Trung Quốc với cách biệt 0-6 ngay trên sân của đội chủ nhà. Kết thúc vòng bảng, U17 nữ Trung Quốc toàn thắng cả ba trận để giành ngôi nhất bảng A. Dù cùng giành 4 điểm như Thái Lan, tuyển Việt Nam đứng nhỉ bảng A vì nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng - bàn thua. Bốn đội thắng ở tứ kết sẽ giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup nữ.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 giữa U17 nữ Việt Nam và Australia diễn ra lúc 14h ngày 11/5.