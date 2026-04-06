Xe đầu kéo tự lật, than tràn đầy quốc lộ đoạn qua miền núi TP Huế

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng 6/4, xe đầu kéo BKS 43H-172.80 kéo theo rơ - moóc 43RM-011.76 (chưa rõ danh tính người cầm lái) lưu thông hướng A Lưới - Thuận An (TP Huế).

Khi đến Km63+200 quốc lộ 49, đoạn qua xã A Lưới 5 (TP Huế) thì mất lái, tự gây tai nạn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, không ảnh hưởng đến tài sản đường bộ, song phương tiện bị hư hỏng, giao thông ách tắc cục bộ. Đây là một trong những tin nóng tại Huế nhận được nhiều sự quan tâm trong ngày.

Xe đầu kéo tự lật trên quốc lộ 49 đoạn qua xã A Lưới 1 (TP Huế) làm than tràn đầy mặt đường

Vụ tai nạn một lần nữa cho thấy những rủi ro trên tuyến quốc lộ 49 (tuyến đường được xác định là hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối cửa khẩu A Lưới với trung tâm TP Huế). Thực tế, nhiều đoạn tuyến vẫn là đường đèo dốc, mặt hẹp, nền yếu, nhiều khúc cua gấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và liên tiếp xảy ra tai nạn.

Cuối năm 2024, tại Km74+600 khu vực đèo A Co (xã A Lưới 5), xe đầu kéo chở gỗ lao xuống vực sâu khoảng 30m, tài xế tử nạn. Giữa tháng 8/2022, tại Km72, xe tải chở gỗ keo tràm va chạm với 2 xe máy rồi lật, làm 4 người chết, giao thông tê liệt nhiều giờ.

Thời gian gần đây, việc bộc lộ nhiều yếu điểm trên tuyến quốc lộ 49 cộng thêm nhiều xe tải trọng lớn, đặc biệt là xe đầu kéo chở than chạy trên quốc lộ 49 (đoạn nối trung tâm TP Huế với các xã vùng cao) tăng đột biến, khiến người dân sống dọc tuyến đường luôn trong trạng thái lo lắng, ám ảnh.

Hạ tầng đường nhỏ hẹp nhưng các phương tiện trọng tải lớn lưu thông cường độ dày đặc khiến người dân địa phương bất an, lo lắng

Theo ghi nhận trên quốc lộ 49, đoạn qua các xã A Lưới 1 - 5 và Bình Điền, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe đầu kéo chở than nối đuôi nhau hoạt động từ sáng sớm đến chiều tối. Dù tuyến đường hẹp, nhiều khúc cua quanh co, đi qua khu dân cư và trường học, không ít tài xế vẫn điều khiển phương tiện với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Không chỉ gây nguy hiểm, xe tải nặng còn khiến mặt đường nhanh xuống cấp. Theo người dân, tình trạng này kéo dài nhiều tháng, chủ yếu là các xe chở than từ Lào qua cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) về cảng Chân Mây (TP Huế).

Thống nhất 'cấm xe' theo khung giờ Để giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đường QL 49 đoạn từ ngã ba nút giao đường tránh Huế đến ngã ba nút giao đường Hồ Chí Minh, UBND TP Huế thống nhất chỉ cho phép các loại xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc lưu thông ban đêm vào khung giờ từ 19h đến 5h sáng hôm sau.



Cụ thể, sẽ thực hiện theo hướng từ 19 - 24 giờ lưu thông 1 chiều từ đường tránh Huế đến ngã ba nút giao đường Hồ Chí Minh và từ 24 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau lưu thông theo chiều ngược lại từ đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế. Thời gian thí điểm cho phép các loại xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc lưu thông ban đêm theo khung giờ trong 1 tháng và đến ngày 10/5. UBND TP Huế giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan căn cứ tình hình thực tế để hiệu chỉnh khung giờ, hướng lưu thông đảm bảo thuận lợi, an toàn nhất cho các phương tiện.



Đồng thời, tiến hành rà soát, cắm biển báo hạn chế tốc độ một số đoạn cong có bán kính nhỏ, không đảm bảo an toàn, thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan biết. UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành theo dõi, tổ chức đánh giá tình trạng giao thông sau thời gian cấm xe để có phương án cho giai đoạn tiếp theo và báo cáo UBND thành phố công tác chuẩn bị trước ngày 10/4