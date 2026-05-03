Cháy ô tô tại cây xăng, 2 người tử vong: Tài xế khai lý do không mở cửa xe

Khoảnh khắc ô tô bốc cháy ngùn ngụt ở cây xăng khiến 2 người tử vong

Liên quan đến vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong, ngày 3/5, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tạm giữ tài xế và chủ xe để phục vụ công tác điều tra.

Đề cập về việc thời điểm xe bị cháy, tài xế Nguyễn Duy An không có động thái mở cửa để cứu hai nạn nhân trong xe và không báo có nạn nhân mắc kẹt bên trong, Đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết tài xế khai do quá hoảng sợ nên không biết cách xử trí.

Cũng theo Đại tá Lai, Võ Nguyễn Duy An là người lái hộ, không phải chủ xe.

Tài xế bỏ chạy khi thấy xe bốc cháy.

Khoảng 15h25 ngày 1/5, xe ô tô BKS 92A-265.XX do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) lái, ghé vào trụ bơm xăng số 1 của Cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe lúc này còn có T.H.T. (SN 2009) và D.A.K (SN 2010, cùng xã Thăng Điền).

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện.

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân là T.H.T. và D.A.K. đã tử vong trong xe.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác Khu vực 4 thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Viện KSND Khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng Công an xã Thăng Điền tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.