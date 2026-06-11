World Cup 2026 hôm nay 11/6: Neymar tiếp tục vắng mặt trong buổi tập

(VTC News) -

Trong bản tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 11/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào ý kiến của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về giá vé trận đấu, Guadalajara tăng cường an ninh và việc Iran doạ bỏ giải đấu giữa chừng.

Neymar chưa tập luyện

Neymar tiếp tục vắng mặt trong buổi tập của đội tuyển Brazil tại Morristown (bang New Jersey, Mỹ), khi toàn đội chuẩn bị cho trận ra quân World Cup gặp Morocco. Ngay cả khi các cầu thủ tổ chức sinh nhật cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti, Neymar cũng không xuất hiện do anh không có mặt tại sân tập.

HLV Carlo Ancelotti ăn mừng sinh nhật cùng các cầu thủ trong buổi tập luyện. (Ảnh: Reuters)

Ngôi sao Brazil vẫn đang tích cực điều trị chấn thương bắp chân cấp độ hai gặp phải khi thi đấu cho Santos tại Brazil vào giữa tháng 5. Cầu thủ 34 tuổi chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận mở màn. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh có thể ra sân ở các trận vòng bảng tiếp theo gặp Haiti và Scotland hay không.

Dù Neymar vắng mặt, các chuyên gia bóng đá Brazil có mặt tại sân tập vẫn tỏ ra lạc quan. "Brazil không phải ứng viên số một cho chức vô địch, nhưng họ có những cầu thủ chất lượng và có thể kết hợp thành một tập thể mạnh. Tôi nghĩ họ hoàn toàn có cơ hội", Zinho - tiền vệ từng góp công giúp Brazil vô địch World Cup 1994 trên đất Mỹ - nhận định.

Chủ tịch FIFA giải thích giá vé cao

Trong buổi hỏi đáp với báo giới trước thềm trận khai mạc của World Cup 2026, khi nói về giá vé, Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino cho rằng: "Nếu bán vé với mức giá thấp hơn, thì tại thị trường này, số vé đó hoàn toàn có thể được bán lại trên thị trường thứ cấp với mức giá cao hơn rất, rất nhiều. Và khi đó tiền sẽ chảy vào túi những người bán lại hoặc chợ đen, chứ không phải phục vụ cho bóng đá".

Infantino cho biết giá vé trung bình của World Cup dưới 500 USD (khoảng 13 triệu đồng) và tương đương với nhiều sự kiện thể thao lớn tại Mỹ. Tuy nhiên, nhận định này chỉ đúng với giá vé bán lại trên thị trường thứ cấp, còn không hoàn toàn chính xác nếu xét theo giá niêm yết ban đầu.

Chủ tịch FIFA phát biểu trong cuộc họp báo tại sân vận động ở Thành phố Mexico. (Ảnh: AP)

Ông cũng khẳng định không lo ngại trước các cuộc điều tra về giá vé do tổng chưởng lý các bang California, New Jersey, New York và Texas tiến hành.

"Khi nói đến các cuộc điều tra pháp lý hoặc những đơn khiếu nại được gửi tại một số bang ở Mỹ, chúng tôi hoàn toàn bình tĩnh. Trước khi bán 6,5 đến 7 triệu vé, chúng tôi đã tham khảo ý kiến từ những luật sư giỏi nhất và các chuyên gia hàng đầu", ông nói.

"Chúng tôi hoan nghênh mọi cuộc điều tra. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi thông tin và sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình", Infantino nói thêm.

Iran doạ bỏ World Cup vào phút chót

Bộ trưởng Thể thao Iran, ông Ahmad Donyamali, khẳng định nước này sẵn sàng bỏ World Cup 2026 nếu giải đấu bị lợi dụng để thực hiện những hành vi chính trị nhắm vào giới lãnh đạo đất nước.

Đội tuyển Iran sẽ ngừng các trận đấu World Cup nếu xuất hiện cờ hoặc khẩu hiệu chống lại đội tuyển trên khán đài. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi đã thông báo với FIFA rằng nếu xuất hiện cờ không chính thức hoặc khẩu hiệu chống lại đội tuyển quốc gia được hô vang tại các sân vận động nơi Iran thi đấu, huấn luyện viên trưởng chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm dừng trận đấu. Chúng tôi đã được bảo đảm rằng sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố gây gián đoạn nào trên khán đài trong trận đấu với Ai Cập", ông Admad Donyamali nói.

Hiện đội tuyển Iran đang tập luyện tại Tijuana (Mexico). Trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ gia tăng, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết các thành viên đội tuyển sẽ được phép nhập cảnh vào Mỹ trước mỗi trận đấu một ngày.