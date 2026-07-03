World Cup 2026 bội thu chưa từng có, FIFA 'bỏ túi' 12 tỷ USD

(VTC News) -

World Cup từ lâu đã là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, nhưng tại kỳ giải 2026 trên đất Mỹ, Mexico và Canada, giải đấu không còn đơn thuần là một sân chơi bóng đá. Với quy mô mở rộng lên 48 đội tuyển, 104 trận đấu và hàng loạt mô hình kinh doanh mới, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) dự kiến thu về hơn 12 tỷ euro từ World Cup 2026, tương đương gần gấp đôi doanh thu của kỳ giải năm 2022.

FIFA bội thu chưa từng có

Theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, World Cup 2026 là một sự kiện “lớn hơn bất cứ điều gì thế giới từng chứng kiến”, không chỉ xét về thể thao mà còn ở tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Đà tăng trưởng của World Cup diễn ra với tốc độ chưa từng có. Nếu kỳ giải 2006 tại Đức mang về khoảng 2,8 tỷ euro doanh thu, con số này tăng lên khoảng 5 tỷ euro tại Brazil 2014, 5,6 tỷ euro ở Nga 2018 và 6,6 tỷ euro tại Qatar 2022. Chỉ trong chưa đầy hai thập kỷ, doanh thu của FIFA đã tăng gấp bốn lần.

Bên cạnh bán vé, FIFA còn hướng tới việc bán trải nghiệm cho người hâm mộ. (Ảnh: AP)

Một trong những động lực lớn nhất đến từ việc FIFA mở rộng giải đấu lên 48 đội tuyển. Số đội tham dự tăng đồng nghĩa với việc có thêm thị trường truyền hình, nhiều quốc gia và người hâm mộ được kết nối, nhiều nhà tài trợ tham gia hơn, đồng thời thời gian tổ chức cũng kéo dài. Mỗi trận đấu trở thành một cơ hội thương mại, còn mỗi thành phố đăng cai lại mở ra thêm cơ hội khai thác doanh thu cho FIFA.

Song song với việc mở rộng quy mô, World Cup cũng thay đổi cách tạo ra giá trị. Nếu trước đây nguồn thu chủ yếu đến từ việc bán vé, giải đấu giờ đây hướng tới việc bán trải nghiệm cho người hâm mộ. Các gói dịch vụ khách sạn, khu vực VIP, dịch vụ ẩm thực hạng sang hay những trải nghiệm cá nhân hóa dành cho khách hàng cao cấp ngày càng đóng vai trò quan trọng. Nhờ đó, nhiều trận đấu không chỉ phục vụ người hâm mộ bóng đá mà còn trở thành sự kiện dành cho giới doanh nhân và các tập đoàn lớn.

Sự thay đổi này được thể hiện rõ qua giá vé. Tại World Cup 1994, lần gần nhất Mỹ đăng cai, vé xem trận chung kết có giá khoảng 160 euro. Ba mươi hai năm sau, một số gói dịch vụ cao cấp dành cho trận chung kết World Cup 2026 có giá gần 35.000 euro (hơn 1 tỷ đồng).

World Cup 2026 hút tiền thế nào?

Bản quyền truyền hình vẫn là nguồn thu lớn nhất của FIFA. World Cup tiếp tục là một trong số rất ít sự kiện có thể thu hút lượng khán giả trực tiếp khổng lồ trên phạm vi toàn cầu, khiến các đài truyền hình sẵn sàng chi mức phí ngày càng cao để sở hữu bản quyền.

Một trong những điểm gây tranh cãi của World Cup 2026 là các quãng nghỉ uống nước. FIFA khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ khi nhiều trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, những khoảng nghỉ này cũng mang lại giá trị thương mại rất lớn cho các đài truyền hình.

Các quãng nghỉ uống nước mang lại giá trị thương mại lớn cho các đài truyền hình. (Nguồn: AP)

Mỗi quãng nghỉ uống nước kéo dài khoảng ba phút, trong đó các nhà đài có khoảng hai phút để phát quảng cáo mà gần như không làm gián đoạn trận đấu. Với tổng cộng 104 trận, giới phân tích truyền thông ước tính khoảng thời gian bổ sung này có thể tạo ra khoảng 220 triệu euro doanh thu tiền quảng cáo. Dù vậy, Chủ tịch FIFA khẳng định cơ quan này không thu thêm bất kỳ khoản tiền nào từ các quãng nghỉ uống nước vì toàn bộ hợp đồng thương mại đã được ký kết từ trước.

Không chỉ mang lại lợi ích cho FIFA, World Cup 2026 còn trở thành sân khấu quảng bá lớn nhất dành cho các thương hiệu toàn cầu. Việc giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada giúp FIFA tiếp cận thị trường quảng cáo lớn nhất thế giới. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, thực phẩm, viễn thông, vận tải, đồ uống, ngân hàng và hàng tiêu dùng đều cạnh tranh quyết liệt để trở thành đối tác chính thức.

FIFA dùng lợi nhuận World Cup làm gì?

Với số tiền khổng lồ thu được từ World Cup 2026, FIFA cho biết phần lớn nguồn tiền này sẽ được tái đầu tư cho bóng đá. Hơn 10 tỷ euro dự kiến sẽ được phân bổ cho các chương trình phát triển bóng đá và hỗ trợ 211 liên đoàn thành viên trên toàn thế giới.

Quỹ thưởng dành cho các đội tuyển cũng được nâng lên mức cao nhất lịch sử. Tổng số tiền thưởng dành cho các đội tuyển tham dự dự kiến đạt khoảng 640 triệu euro, tăng 50% so với World Cup 2022 tại Qatar. Đội vô địch sẽ nhận khoảng 44 triệu euro, trong khi mỗi liên đoàn giành quyền tham dự vòng chung kết được đảm bảo từ 9 đến 11 triệu euro chỉ nhờ việc góp mặt tại giải.

Các câu lạc bộ cũng hưởng lợi đáng kể từ cơ chế phân bổ doanh thu mới. Trong nhiều năm, họ liên tục phàn nàn về việc phải nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia, trong khi FIFA lại là bên hưởng phần lớn lợi ích tài chính. Để giải quyết vấn đề này, FIFA tiếp tục mở rộng quỹ hỗ trợ dành cho các CLB.

Theo đó, FIFA sẽ phân bổ khoảng 220 triệu euro cho các câu lạc bộ có cầu thủ được triệu tập tham dự giải. Mỗi cầu thủ góp mặt tại World Cup sẽ mang về cho CLB chủ quản khoảng 4.500 euro mỗi ngày trong suốt thời gian tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Nếu một đội tuyển vào đến trận chung kết và cầu thủ ở lại giải khoảng 40 ngày, CLB của họ sẽ nhận gần 180.000 euro chỉ nhờ việc để cầu thủ tham dự World Cup.