Phát Đạt phản bác thông tin CEO bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

(VTC News) -

Những ngày qua, thông tin ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phat Dat Corporation, mã PDR) bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế khiến dư luận quan tâm.

Ngày 6/10, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Phát Đạt cho hay, việc tạm hoãn xuất cảnh đối với Tổng Giám đốc công ty là không có cơ sở. Bởi doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi Thuế TP.HCM có thông báo về sự việc.

Ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

"Ngày 24/9, Phát Đạt đã khắc phục và hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước sau các quyết định cưỡng chế thuế của Thuế TP.HCM. Nghĩa là công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế gần một tuần trước ngày 30/9 - ngày có văn bản của Thuế TP.HCM thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp lý của công ty là Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ", đại diện Phát Đạt phản bác.

Vị này cho rằng, thông báo của Thuế TP.HCM về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bùi Quang Anh Vũ là hoàn toàn bất cập. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Phát Đạt, cá nhân ông Bùi Quang Anh Vũ và các bên liên quan của công ty.

"Hiện Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ vẫn công tác bình thường, đồng thời chuẩn bị tham dự các hội nghị và buổi làm việc quốc tế theo kế hoạch", vị này thông tin thêm.

Trước đó, ngày 30/9, Thuế TP.HCM đã ban hành thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bùi Quang Anh Vũ. Lý do là tính ngày 19/9, Phát Đạt còn nợ thuế 9,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền nợ trên 90 ngày là gần 5 tỷ đồng.

Theo Thuế TP.HCM, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu Phát Đạt chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan này sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của công ty.