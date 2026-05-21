Hợp tác triển khai dự án cụm công nghiệp làng nghề quy mô lớn tại Hà Nội

Ngày 21/5, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội (HANIF) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng DSG và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Thanh Xuân tổ chức lễ ký kết Hợp đồng hợp tác cho vay và Hợp đồng tín dụng cho dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán”.

Theo nội dung ký kết, HANIF và VietinBank Thanh Xuân sẽ phối hợp cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng DSG vay vốn để triển khai dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán.

Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán” được đánh giá có ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập quỹ đất công nghiệp với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, sẵn sàng thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư sản xuất.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần tạo việc làm tại chỗ cho người lao động, đồng thời hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư để hoạt động trong khu sản xuất tập trung, an toàn và chuyên nghiệp hơn.

Dự án cũng hướng tới mục tiêu chỉnh trang đô thị theo hướng xanh - sạch - đẹp, phù hợp định hướng phát triển công nghiệp xanh và bền vững của thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Danh Toàn, Tổng Giám đốc HANIF, cho biết quỹ luôn sẵn sàng đồng hành, phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp - lĩnh vực đang được thành phố ưu tiên khuyến khích đầu tư.

“Thông qua chương trình hợp tác này, HANIF mong muốn cùng các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp tạo ra cơ chế huy động vốn hiệu quả cho các dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố. Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ sớm hoàn thành, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng công nghiệp khu vực ngoại thành và thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất”, ông Nguyễn Danh Toàn chia sẻ.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Ngô Đặng Tùng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty DSG, cho biết doanh nghiệp đánh giá cao sự đồng hành của HANIF và VietinBank Thanh Xuân. Theo ông Sơn, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên sẽ trở thành “bệ phóng tài chính” quan trọng, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Đại diện doanh nghiệp cũng cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành các hạng mục hạ tầng bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

Lễ ký kết đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai dự án, đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong việc huy động nguồn lực tài chính phục vụ phát triển hạ tầng công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.