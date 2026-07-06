Vụ giao 63 ha đất quốc phòng cho Hậu 'Pháo': Hai cựu Thiếu tướng hưởng án treo

(VTC News) -

Chiều 6/7, Tòa án Quân sự Trung ương tuyên án phúc thẩm vụ giao trái phép 63 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn.

HĐXX bác toàn bộ kháng cáo của Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn).

Đối với 385 bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, HĐXX phúc thẩm giữ nguyên quyết định của bản án hình sự sơ thẩm ngày 10/1 của Tòa án quân sự Quân khu 5.

Theo đó, bị cáo Hậu bị phạt 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 30 năm tù đã tuyên trước đó của TAND TP Hà Nội, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù, tính từ ngày 26/2/2024.

Tòa chấp nhận một phần kháng cáo của bốn bị cáo Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á) và Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn), sửa án sơ thẩm về hình phạt, trách nhiệm dân sự và biện pháp tư pháp.

Trong đó, 2 cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quan cùng được tuyên 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Trần Hữu Định bị phạt 6 năm 6 tháng tù; tổng hợp với bản án trước là 2 năm tù, phải chấp hành 8 năm 6 tháng tù. Nguyễn Thị Hằng bị tuyên 5 năm 6 tháng tù; tổng hợp với bản án trước là 10 năm tù.

Nguyễn Văn Hậu tại toà phúc thẩm.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Nguyễn Văn Hậu bồi thường cho các bị hại hơn 7.030 tỷ đồng. Sau khi đã khắc phục hơn 2.717 tỷ đồng, bị cáo còn phải bồi thường hơn 4.312 tỷ đồng.

HĐXX ghi nhận Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đã bồi thường thay Hậu cho 146 bị hại với tổng số tiền hơn 2.552 tỷ đồng và không yêu cầu hoàn trả.

Ngoài ra, nhiều cá nhân tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả cho Hậu, gồm ông Nguyễn Duy Kiên (100 tỷ đồng), bà Đào Thị Tuyết (300 triệu đồng), ông Nguyễn Thanh Tùng (20 triệu đồng), Nguyễn Thị Hằng (200 triệu đồng) và ông Nguyễn Minh Hiếu (5 tỷ đồng). Những người này đều không yêu cầu Hậu hoàn trả.

Đối với Trần Hữu Định, tòa ghi nhận bị cáo đã nộp đủ 54,66 tỷ đồng để sung công quỹ nhà nước.

HĐXX cũng quyết định tịch thu sung công 4 tỷ đồng của Hoàng Viết Quang và 4 tỷ đồng của ông Lê Hữu Tài; đồng thời ghi nhận bị cáo Quang tự nguyện nộp thêm 2,5 tỷ đồng, Nguyễn Duy Cường nộp 2 tỷ đồng.

Để bảo đảm thi hành án, tòa tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản của Nguyễn Văn Hậu và các cá nhân, doanh nghiệp liên quan; kê biên 6 bất động sản của Nguyễn Thị Hằng và 7 bất động sản của Trần Hữu Định.

Ngoài ra, HĐXX tiếp tục phong tỏa 10 tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Hằng; tạm giữ 1.464 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 562 giấy chứng nhận cấp lại, một xe Mercedes S600 của Tập đoàn Phúc Sơn và 33 lượng vàng của Hằng.

Đối với Hậu, tòa tiếp tục tạm dừng giao dịch 5 số điện thoại “đẹp” cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ bồi thường.

Trước đó, tòa sơ thẩm xác định, khi thực hiện dự án sân bay Nha Trang, các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Bản án cũng xác định, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

Số tiền này có gần 6.000 tỷ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 11 năm tù. Tổng hợp với bản án cũ, buộc bị cáo chấp hành chung 30 năm tù và liên đới bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng, bị phạt 7 năm 6 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 4 năm 6 tháng tù của bản án trước, buộc bị cáo Hằng phải chấp hành hình phạt chung là 12 năm tù.

Hai Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang cùng bị tuyên mỗi người 2 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Một số cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng bị tuyên phạt án tù trong vụ án này nhưng không kháng cáo.