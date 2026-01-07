Vụ sân bay Nha Trang: Hai cựu Thiếu tướng bị đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù

(VTC News) -

Chiều 7/1, đại diện VKS Quân sự Quân khu 5 nêu mức án đề nghị với 9 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn thâu tóm 63ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang.

Đại diện VKS Quân sự đề nghị HĐXX tuyên mức án 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù đối với hai cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) và Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Nhóm 4 cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Khánh Hòa cũng bị đề nghị án tù cùng tội danh này. Cụ thể, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; cựu Phó Chủ tịch Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái cùng bị đề nghị 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Những cựu cán bộ này đều đang chấp hành 3-4 bản án với tổng thời gian từ 13 năm đến 22 năm 6 tháng tù trong các vụ sai phạm đất đai tại địa phương.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cùng các bị cáo tại toà.

VKS Quân sự đề nghị mức án với 3 bị cáo chịu truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn từ 12-13 năm tù, cộng án cũ 30 năm tù (trong vụ đưa hối lộ xét xử năm 2025) bằng 30 năm tù; Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu), Phó Tổng Giám đốc Phúc Sơn, từ 7 – 8 năm tù, cộng án cũ 4 năm 6 tháng tù, bằng 11 năm 6 tháng đến 12 năm 6 tháng tù; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Đầu tư Nam Á, từ 8-9 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, phía công tố đề nghị tòa tuyên buộc Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường toàn bộ hậu quả vụ án. Sau khi ghi nhận số tiền các bị cáo đã nộp, số còn lại là 6.691 tỷ đồng.

Theo VKS, các bị cáo có 2 sai phạm, gồm giao gần 63ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn sai quy định vào năm 2016. Sau đó, Nguyễn Văn Hậu phân lô, bán khu đất này khi chưa đủ điều kiện, thu về hơn 7.032 tỷ đồng.

Hành vi sai phạm của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm uy tín cơ quan tổ chức liên quan, ảnh hưởng xấu môi trường đầu tư và phát triển kinh tế xã hội địa phương, gây bức xúc, bất bình, ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của người dân.

Các bị cáo ở tội vi phạm quy định về đất đai là những người có chức vụ quyền hạn cao tại địa phương, có chức năng tham mưu chiếc lược quan trọng cho các cơ quan của Bộ Quốc phòng và địa phương, nhưng không làm đúng chức trách.

"Các bị cáo biết rõ và buộc phải biết rõ nhưng vẫn cố ý thực hiện, bỏ mặc cho sự việc xảy ra, dẫn đến thu hồi, bàn giao đất không đúng cho Công ty Phúc Sơn", kiểm sát viên nêu quan điểm.

Nhóm 3 bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có hành vi chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn, không chỉ làm các gia đình bị hại lâm vào tình cảnh khó khăn về vật chất mà còn ảnh hưởng xấu uy tín Quân đội.

Về nguyên nhân xảy ra vụ án, ngoài do các bị cáo, kiểm sát viên đánh giá còn vì quy định pháp luật về đất đai nhiều nhưng chưa đồng bộ, chồng chéo, bất cập, vướng mắc, gây khó khắn trong thẩm định, xác định thẩm quyền, trình tự thủ tục giao đất, thu hồi và chuyển giao cho địa phương.

Các bị cáo là người có quyền hạn chức vụ liên quan lĩnh vực quản ký tài sản công nhưng không nghiên cứu, năm chắc luật dẫn đến vi phạm, lãng phí tài nguyên. Ngoài ra, công tác quản lý thị trường bất động sản ở Khánh Hòa bị buông lỏng trong thời gian dài.

Nhiều doanh nghiệp được phép kinh doanh khi chưa đủ điều kiện; tình trạng giao dịch đặt cọc, giữ chỗ tràn lan không kiểm soát, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe. Hoạt động môi giới bất động sản, nhất là môi giới tự do, cũng thiếu quy định quản lý cụ thể.