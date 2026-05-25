Cách làm bánh xèo bằng chảo chống dính siêu dễ

Bánh xèo là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người nhờ lớp vỏ vàng giòn hấp dẫn cùng phần nhân đậm đà, ăn kèm rau sống và nước chấm chua ngọt cực kỳ đưa vị. Tuy nhiên, nhiều người vẫn e ngại làm bánh xèo tại nhà vì nghĩ rằng món ăn này cầu kỳ, khó tráng bánh và dễ bị dính chảo. Thực tế, chỉ cần một chiếc chảo chống dính cùng vài nguyên liệu đơn giản, việc làm bánh xèo sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Với công thức dưới đây, người nội trợ hoàn toàn có thể tự tay làm ra những chiếc bánh xèo vàng ruộm, giòn tan mà không cần quá nhiều kỹ thuật. Điểm đặc biệt của cách làm này là thao tác nhanh gọn, nguyên liệu dễ tìm và phù hợp cho cả những người mới vào bếp.

Nguyên liệu làm bánh xèo

Để làm món bánh xèo thơm ngon cho cả gia đình, cần chuẩn bị các nguyên liệu gồm:

- 1 gói bột bánh xèo 500gr

- Bột chiên giòn

- Tôm

- Thịt lợn xay

- Giá đỗ

- Rau ăn kèm như dưa chuột, cà rốt, rau cải, xà lách, rau mùi ta, rau húng quế…

Ngoài phần nguyên liệu chính, nước chấm cũng đóng vai trò quan trọng giúp món ăn thêm đậm vị và hấp dẫn hơn.

Một đĩa bánh xèo ngon không thể thiếu chén nước mắm pha chuẩn vị. Công thức đơn giản gồm:

- 200ml nước lọc

- 100ml nước mắm

- 2 thìa đường

- 2 thìa nước cốt chanh

- Tỏi, ớt băm nhuyễn

Khuấy đều để đường tan hoàn toàn rồi thêm tỏi ớt vào là hoàn thành. Nước chấm có vị chua ngọt hài hòa sẽ giúp món bánh xèo thêm hấp dẫn.

Cách làm bánh xèo bằng chảo chống dính

Bước đầu tiên quyết định độ ngon của bánh chính là pha bột đúng tỷ lệ. Cho toàn bộ 500g bột bánh xèo vào tô lớn, thêm khoảng 700ml nước lọc rồi khuấy đều tay đến khi hỗn hợp hòa quyện hoàn toàn, không còn vón cục.

Sau khi pha xong, nên để bột nghỉ khoảng 20 phút. Đây là công đoạn quan trọng giúp bột nở đều, khi tráng sẽ tạo được lớp bánh mỏng và giòn hơn. Nếu thích bánh có độ giòn nhiều hơn, có thể cho thêm một lượng nhỏ bột chiên giòn vào hỗn hợp.

Trong lúc chờ bột nghỉ, tiến hành sơ chế phần nhân bánh. Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành tỏi với một chút dầu ăn để tạo mùi thơm hấp dẫn. Sau đó cho tôm và thịt lợn xay vào xào chín.

Khi nhân bắt đầu săn lại, nêm thêm chút mắm muối sao cho vừa ăn. Phần nhân nên được xào chín kỹ nhưng vẫn giữ độ ngọt tự nhiên của tôm và thịt để khi kết hợp với lớp vỏ bánh sẽ tạo nên hương vị hài hòa.

Điểm quan trọng nhất của món bánh xèo nằm ở khâu tráng bánh. Với chảo chống dính, công đoạn này trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trước tiên, làm nóng chảo rồi cho một ít dầu ăn tráng đều mặt chảo. Khi chảo đủ nóng, múc một muôi bột đổ vào và nhanh tay xoay đều để tạo thành lớp bánh thật mỏng.

Khi mặt bánh bắt đầu se lại, tiếp tục thêm một chút dầu ăn quanh mép bánh để tăng độ giòn. Sau đó cho giá đỗ cùng phần tôm thịt đã xào vào giữa bánh.

Chiên đến khi phần đáy bánh chuyển màu vàng ruộm, lớp vỏ giòn rụm thì nhẹ nhàng gập đôi bánh lại. Lúc này có thể lấy bánh ra đĩa. Thực hiện tương tự cho đến khi hết phần bột và nhân đã chuẩn bị.

Nhờ sử dụng chảo chống dính, bánh dễ lấy ra mà không lo bị rách hay dính chảo, rất phù hợp với những người chưa có nhiều kinh nghiệm nấu ăn.

Cuối cùng, bày bánh xèo ra mâm, ăn kèm các loại rau sống tươi ngon. Vị giòn của bánh hòa quyện cùng nhân tôm thịt đậm đà, chấm thêm nước mắm chua ngọt khiến món ăn trở nên cuốn hút đến mức “hết nước chấm lúc nào không hay”.